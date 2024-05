Zavod Reševalni pas objavil žalostno vest! Tovornjak trčil v intervencijska vozila, gasilca sta umrla (FOTO)

Zavod Reševalni pas, ki voznike redno ozavešča o pomembnosti vzpostavitve reševalnega pasu v primeru zastojev, je na faceboku objavil tragično vest. Na Slovaškem sta med intervencijo na avtocesti umrla dva gasilca, dva pa se za življenje še borita.

Kot so zapisali, so ob požaru vozila na avtocesti posredovali vzdrževalci, gasilci in policisti. Med njihovo borbo z zublji pa je v ustavljena intervencijska vozila trčilo tovorno. Dva gasilca sta umrla na kraju dogodka, še dva pa se borita za življenje.

Intervencijske službe nikdar ne pretiravajo z zaporami cest

»Kadarkoli se vozite na avtocesti, vozite zbrano in prilagojeno glede na razmere in nikdar si ne mislite, da intervencijske službe pretiravajo z zaporami ceste, saj nikomur nikdar ni v interesu, da promet obstane, a prvo pravilo reševanja je vedno lastna varnost,« še poudarjajo.

V Reševalnem pasu so izpostavili še, da se na družbenih omrežjih pogosto pojavljajo komentarji v stilu: Ni treba zapreti dveh pasov, ko pride do izrednega dogodka, ni potrebe po zaprtju avtoceste, ipd. »Za zavarovanje kraja izrednega dogodka so pooblaščeni vsi pripadniki urgentnih služb in to je njihov prvi ukrep, ki ga izvedejo ob začetku intervencije,« so še zapisali in svojcem izrekli globoko sožalje, poškodovanim pa zaželeli uspešno okrevanje.