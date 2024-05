Zaradi pijanega voznika je končala v bolnišnici, poškodbe so hude

Šentjernejski policisti so bili 24. 5. po 20. uri obveščeni o prometni nesreči dveh osebnih avtomobilov v kraju Maharovec. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 51-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 39-letnega voznika.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,50 miligrama alkohola (1,04 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

V nedeljo, 26. 5., nekaj pred 11. uro, so bili obveščeni o hudi prometni nesreči na Belokranjski cesti v Novem mestu v Pogancih. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 38-letni voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in silovito trčil v avtomobil 29-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Huje poškodovano 54-letno potnico iz vozila 29-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Lažje poškodbe sta utrpela tudi oba udeležena voznika. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,91 miligrama alkohola (4 g/kg). Zoper 38-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pod vplivom vozila tudi 22-letnica

Isti dan, nekaj po 23. uri, se je zgodila prometna nesreča na Cesti svobode v Brežicah. Tamkajšnji policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 22-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Brežic proti Šentlenartu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom in trčila v otok krožnega križišča in prometno signalizacijo.

22-letna voznica je imela v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola (2,4 g/kg). Odvzeli so ji prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

