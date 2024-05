Pripravite se: od četrtka bo na cestah velika gneča

Če se boste v prihodnjih dneh odpravili na pot, se pripravite. Potrebovali boste veliko potrpljenja, živcev in časa, saj zaradi praznikov v sosednjih državah napovedujejo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški.

V sosednjih državah bo prazničen in dela prost dan četrtek. Zaradi praznika svetega rešnjega telesa si bodo mnogi privoščili podaljšan vikend in skok na morje, zaradi česar lahko pričakujete daljša potovalne čase v jutranjem času na gorenjski avtocesti na odseku Kranj–Ljubljana ter na ljubljanskem obroču.

Na facebook strani InfoPot opozarjajo, da bo v četrtek v Avstriji ter na Hrvaškem v veljavi tudi omejitev težkega tovornega prometa. V Avstriji bo omejitev veljala med 00.00 in 22.00, na Hrvaškem med 14.00 in 23.00. Visoko gostoto prometa lahko pričakujemo vse do sobote, nato pa se bodo prometni tokovi znova obrnili.