Severna Koreja napadla južno sosedo z baloni, ki so polni smeti

Južna Koreja danes poroča o več kot 200 balonih s smetmi, straniščnim papirjem in domnevnimi živalskimi iztrebki, ki jih je nad njeno ozemlje poslala Severna Koreja. Oblasti so prebivalce posvarile pred dotikanjem vsebine vrečk in jih pozvale, naj se zadržujejo v notranjih prostorih.

Na fotografijah, ki so zakrožile po svetovnem spletu in v južnokorejskih medijih, je mogoče videti nekaj metrov velike bele balone, ki prek močno utrjene meje med državama nad Južno Korejo nosijo vrečke z različnimi odpadki in domnevnimi iztrebki, so danes poročale tuje tiskovne agencije.

Južnokorejske oblasti so balone zaznale v osmih južnokorejskih provincah in državljanom že v torek zvečer priporočile izogibanje dejavnostim na prostem ter dotikanju predmetov, češ da vsebujejo umazane odpadke in smeti.

Ozemlje Južne Koreje so preplavili smrdljivi baloni. FOTO: Handout Afp

Zaenkrat južnokorejska vojska proučuje, ali baloni morebiti vsebujejo tudi severnokorejske propagandne letake. Pjongjang tudi obtožuje, da njegova dejanja pomenijo kršitev mednarodnega prava in ogrožajo varnost prebivalcev Južne Koreje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severna Koreja je sicer nedavno posvarila svojo južno sosedo, da se bo maščevala za »redno raztresanje letakov in drugih smeti«, ki jih južnokorejski aktivisti pošiljajo nad njeno ozemlje oz. obmejno območje.

Pjongjang tokrat balonov k severni sosedi ni poslal prvič, so pa ti po navadi vsebovali le propagandno vsebino. Tudi iz Južne Koreje večkrat poletijo baloni z vsebino proti severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu. Ti včasih prenašajo še denar, v Severni Koreji prepovedane medijske vsebine in druge predmete, piše BBC.