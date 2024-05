Drama v Evropskem parlamentu: preiskujejo pisarne, policija na več krajih

V Bruslju in Strasbourgu danes potekajo obsežne policijske preiskave v stanovanju uslužbenca evropskega parlamenta in v njegovih pisarnah v evropskem parlamentu. Po pisanju tujih medijev policija preiskuje domnevno rusko vmešavanje in korupcijo v evropskih institucijah tik pred evropskimi volitvami, ki bodo med 6. in 9. junijem.

»Preiskave se nanašajo na primer vmešavanja, pasivne korupcije in članstva v hudodelski združbi, pa tudi v zvezi z indici o ruskem vmešavanju, ker se sumi, da so bili poslanci evropskega parlamenta kontaktirani in plačani za promocijo ruske propagande preko portala Voice of Europe,« poroča Politico.

Belgijska policija je sporočila, »da obstajajo indici, da je imel pri tem pomembno vlogo uslužbenec evropskega parlamenta«.

Zaostrili sankcije proti portalu Voice of Europe

Portalu Voice of Europe je Svet EU že 17. maja zaradi širjenja ruske propagande prepovedal oddajanje na območju EU, zdaj so sankcije še zaostrili.

Pred dvema dnevoma so zunanji ministri EU so zaradi širjenja propagande ruskih oblasti v podporo agresiji proti Ukrajini v EU in sosednjih državah danes uvedli dodatne sankcije proti prokremeljskemu spletnemu portalu Voice of Europe. Sankcije so uvedli tudi za s portalom tesno povezana ukrajinska proruska podjetnika Viktorja Medvedčuka in Artjoma Marčevskega.

Kot navajajo v Bruslju, je imel Marčevski glavno vlogo pri prevzemu medijske blagovne znamke Voice of Europe in je skriti vodja podjetja s sedežem v Pragi, ki upravlja s portalom.

Proruski ukrajinski politik in tajkun Medvedčuk pa je preko svojih sodelavcev, tudi Marčevskega, nadziral ukrajinske medije, preko katerih je širil prorusko propagando v Ukrajini in drugod, so dodali. Medvedčuk sicer zadnji dve leti živi v Rusiji in ima tesne vezi s predsednikom Vladimirjem Putinom.