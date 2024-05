Pripravite se na burno vremensko dogajanje, v Italiji celo opozorilo pred tornadi

Minule dni je bilo vremensko dogajanje pri nas zelo burno, od hudih padavin in celo do toče. A ni še konec. Pred nami je še en velik padavinski dogodek, ki ga bodo spremljale nevihte, ki bodo tudi močnejše. Količina padavin bo precejšnja, opozarjajo na Neurje.si.

Glede na trenutno premočenost bo verjetnost zemeljskih plazov znova izdatno večja, prav tako bodo poplavljali nekateri vodotoki. Posamezne nevihte se bodo pojavljale že jutri, glavnino pa pričakujemo v petek, opozarjajo.

Ob nastanku močnejših neviht lahko pričakujemo silovite in dolgotrajne nalive.

Močnejše nevihte glede na trenutne karte pričakujejo na jugu in zahodu države, proti popoldnevu pa tudi na severovzhodu.

V Italiji opozorilo pred tornadi

Ob tem so na Neurje.si opozorili na možnost supercelic, ki bodo bolj verjetne na italijanski strani, kjer velja možnost tornadov.

Na Agenciji za okolje RS so sicer za četrtek in petek zaradi napovedanih močnih padavin že izdali opozorilo. Bodo pa jutri na osnovi najnovejših meteoroloških izračunov verjetno izdali strožje vremensko opozorilo, poroča N1. Sicer napovedujejo, da bo v četrtek zjutraj po nekaterih kotlinah možna kratkotrajna megla, čez dan pa se bo od zahoda znova pooblačilo. Padavine se bodo postopno širile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.