Tem regijam se lahko smeji, v dveh pa so lahko zaskrbljeni

Črna faza

Rdeča faza

Oranžna faza

Kaj pomenijo posamezne faze po novem:

ČRNA FAZA (št. okužb: več od 1350, št. hospitaliziranih: več od 1200):

– omejitev gibanja v nočnem času

– javni potniški promet v omejenem obsegu

– odprte nujne trgovine, pošte, banke

– vrtci in šole prva triada, posebne potrebe, izobraževanje na daljavo za vse druge

– nujne laboratorijske vaje za študente

– treningi in tekmovanja za vrhunske, perspektivne in poklicne športnike ter za člane državnih reprezentanc

– brezkontaktne športne aktivnosti na prostem

– individualna vadba in vadba družin



RDEČA FAZA (št. okužb: manj od 1350, št. hospitaliziranih: manj od 1200):

– osnovne šole in vrtci se odprejo v celoti, srednje šole po modelu C, na fakultetah dovoljeni seminarji in izpiti do 10 ljudi,

– odprtje dijaških domov,

– muzeji, knjižnice, galerije,

– brezkontaktne športne aktivnosti na prostem v skupini do 10 na priporočeni razdalji

– individualni pouk v glasbenih šolah in izvedba baleta ter sodobnega plesa,

– treningi in tekmovanja za kadete in mladince,

– nekatere servisne storitve, trgovina



ORANŽNA FAZA (št. okužb: manj od 1000, št. hospitaliziranih: manj od 1000):

– pouk tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu,

– zbiranje do 10 oseb

– trgovina v celoti, delna sprostitev gostinskih storitev (terase in vrtovi)

– odprtje študentskih domov

– sprostitev gibanja med regijami



RUMENA FAZA (št. okužb: manj od 600, št. hospitaliziranih: manj od 500):

– sproščanje turističnih nastanitev

– srednje šole in fakultete brez omejitev



ZELENA FAZA (št. okužb: manj od 300):

– odprava omejitev v vsej državi,

– veljajo splošni higienski ukrepi in prepoved barov ter diskotek ...

Po 11-dnevni delni ustavitvi javnega življenja je vlada za vso državo odločila, da sodi v rdeče območje, a številke za posamezne regije kažejo na precejšnje razlike; nekatere statistične regije so blizu črne barve, druge so v rumenem. Če se bodo uresničile napovedi in bo vlada upoštevala epidemiološke razmere v posameznih regijah, bi v različnih koncih države od naslednjega tedna živeli precej drugače od tega, kar oblikujejo epidemiološki ukrepi.Na ravni celotne države smo tudi po številkah dosegli kriterij za rdečo fazo, saj je sedemdnevno povprečje novih okužb višje od tisoč. A v vseh regijah ni tako. Po podatkih sledilnika covida je po kriteriju sedemdnevnega povprečja novih okužb najslabše v primorsko-notranjski regiji, najboljše pa v obalno-kraški regiji.regija je bila pred mesecem dni v rumeni fazi, v dveh strmih vzponih krivulje pa je pred dnevi dosegla črno fazo. To pomeni, da bi ponovno uvedli policijsko uro, z izjemo vrtcev in prve triade bi se ostali šolali od doma, odprte bi bile le nujne trgovine, banke, lekarne. O kakšnem odprtju teras gostinskih lokalov bi lahko le sanjali., ki je bila v začetku meseca že v črni fazi, je po nekaj dneh nazaj v rdeči, a krivulja zadnje dni zopet narašča in ponovno so v črni. Ob nekoliko boljših številkah pa bi se lahko hitro ponovno vrnili v rdečo., konec februarja že v rumenem, je v zadnjem slabem mesecu priča slabšanju razmer, krivulja se je začela strmo vzpenjati in segla v rdečo fazo, kjer je še sedaj.regija ima prav tako negativen trend, ki jo je popeljal tik nad mejo za rdečo fazo.je za las prešla v rdečo fazo, glede na krivuljo zadnje dni bo v njej nekaj časa tudi ostala.V regijah oranžne faze se med drugim sodeč po vladnem semaforju odpirajo tudi terase in vrtovi gostinskih obratov. Gospodarski ministerje pred dnevi izrazil prepričanje, da bodo glede na podatke po dolgem času pristopili k odpiranju gostinstva in prvi korak v tej smeri je odprtje gostinskih teras. Naslednje regije se tako lahko veselijo odprtja teras lokalov., ki je bila sredi marca že zelo blizu rumene faze, se je nato zelo poslabšala in v začetku tega meseca povsem približala rdeči, med ustavitvijo javnega življenja pa se je krivulja le nekoliko spustila, tako da so trenutno malo pod mejo za prehod v rdečo fazo., ki je bila dolgo tik pod mejo za prehod v redečo fazo se je sredi marca izboljšala in spustila številke v sredino oranžne faze, v zadnjih dneh pa se krivulja tudi tam dviguje.je dobro izkoristila ustavitev javnega življenja iz črne so namreč v tednu dni prešli v oranžno fazo.je bila v februarju tik pod mejo s črno fazo, sedaj pa je tik nad mejo med rumeno in oranžno fazo.je bila že zelo blizu tega, da prestopi v rumeno fazo, a se v zadnjih dneh krivulja dviguje in je sredi oranžne faze.spušča krivuljo in je v zadnjih dneh iz rdeče prešla v oranžno fazo, a se je ponovno začela dvigovati., ki je bila v začetku marca celo nekaj dni v zeleni fazi, je poslabšala svojo epidemiološko sliko, krivulja je trenutno sredi oranžne faze.