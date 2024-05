Za vadbo ni nikoli prepozno

Večkrat smo že zapisali, da ni nikoli prepozno začeti vadbo. Nedejavnost v mlajših letih lahko nadomestite z več gibanja, ko boste starejši, pa zdaj sporočajo avstralski znanstveniki.

Za študijo so od leta 1996 zbirali podatke več kot 11.000 žensk v triletnih intervalih. Ob začetku raziskave so bile vse stare med 47 in 52 leti. Razdeljene so bile v tri kategorije: v eni so bile tiste, ki so smernice telesne dejavnosti (najmanj 150 minut na dan) dosledno upoštevale 15 let, v drugi tiste, ki smernic na začetku niso upoštevale, a so jih začele pri 55, 60 ali 65 letih starosti, in v tretji tiste, ki nikoli niso upoštevale smernic. Raziskovalci so z do 100 točkami ocenili tudi njihovo z zdravjem povezano kakovost življenja in njihovo fizično zdravje. V povprečju so imele ženske, ki so dosledno izpolnjevale smernice glede telesne dejavnosti, in tiste, ki so jih začele izpolnjevati pri 55 letih, tri točke več pri rezultatih telesnega zdravja v primerjavi s tistimi, ki se smernic niso nikdar držale.

Da ne bi telovadili sami, se lahko vpišemo v društvo. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Tiste, ki so dosegle višji rezultat, so povedale, da so dobrega zdravja, da niso omejene pri izvajanju živahnih ali zmernih dejavnosti, da nimajo težav s prinašanjem živil iz trgovine in se zlahka vzpenjajo po stopnicah in da njihovo zdravje ne ovira njihovih družabnih dejavnosti.

Dosegati smernice

»Ta raziskava je še en dokaz o koristih ohranjanja ali sprejemanja aktivnega življenjskega sloga v srednjih letih,« so povedali raziskovalci z Univerze v Sydneyju.

Biti telesno aktiven čim dlje, četudi z začetkom pri 50, ima lahko pomembne zdravstvene koristi na fizično zdravje. »Za ženske je pomembno, da so aktivne v srednjih letih, da izkoristijo največ blagodati vadbe za fizično zdravje v poznejšem življenju, kaže naša študija. V idealnem primeru bi morale povečati raven aktivnosti tako, da bi dosegle smernice do 55. leta,« so zapisali raziskovalci.

Aktivnejše so povedale, da so dobrega zdravja. FOTO: Tinpixels/Getty Images

Ženske srednjih let bi se morale zavedati, da ni prepozno za začetek vadbe in prednosti, ki jih ta zagotavlja, poudarjajo raziskovalci in upajo, da jih bo raziskava spodbudila k rednemu gibanju. »Naše ugotovitve kažejo, da se lahko za ohranjanje dobre kakovosti življenja, povezane s fizičnim zdravjem v sedemdesetem letu starosti, neaktivnost v mlajših letih kompenzira z vadbo v 50. letu starosti.«

Ženske srednjih let bi se morale zavedati, da ni prepozno za začetek vadbe in prednosti, ki jih ta prinaša.

Telesna dejavnost odraslim prinaša številne koristi za njihovo zdravje: zmanjšuje stopnjo splošne umrljivosti in umrljivosti zaradi bolezni srca in žilja, uravnava in nadzira novonastalo arterijsko hipertenzijo, nekatera novonastala rakava obolenja in novonastalo sladkorno bolezen tipa 2, prispeva k boljšemu duševnem zdravju (zmanjšuje simptome tesnobe in depresije), kognitivnemu delovanju in spanju ter zmanjšuje debelost, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ): »Odrasli naj za znatne koristi za zdravje čez teden izvajajo vsaj 150–300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti ali vsaj 75–150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti.«