Vlada o nadaljnjih ukrepih: Počivalšek namignil, kaj bo z gostilnami

Bodo gostinci lahko odprli terase?

Vlada bo danes predvidoma razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu. Od ponedeljka so po 11 dneh strožjih omejitev v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi, enotno določeni za vso državo. Pri opredelitvi ukrepov za prihodnji teden pa naj bi upoštevali epidemiološke razmere v posameznih regijah.Potem ko je vlada zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni močno omejila javno življenje, so od ponedeljka znova odprte šole in vrtci, trgovine in številne storitve, pa tudi muzeji, knjižnice in galerije. Ponovno je dovoljeno izvajanje verskih obredov z sicer močno omejeno navzočnostjo vernikov. Vrhunskim športnikom so dovoljeni treningi in tekme, vadba z nekaterimi omejitvami pa tudi rekreativnim športnikom. Odpravljena je bila nočna omejitev gibanja, ob zagotavljanju ustrezne razdalje nošenje mask zunaj ni več potrebno. Še vedno pa je prepovedano zbiranje ljudi. Z nekaterimi izjemami ostaja tudi omejitev prehajanja med statističnimi regijami.Za vso državo so tako v tem tednu v veljavi ukrepi, kot jih je vlada skupaj s strokovno skupino v prenovljenem načrtu sproščanja ukrepov predvidela za rdečo fazo. Za prehod v oranžno fazo z dodatnimi sprostitvami pa trenutno na ravni države eden od pogojev ni izpolnjen, saj po zadnjih podatkih sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 1014, pogoj za oranžno fazo pa je povprečno manj kot 1000 okužb na dan v enem tednu.Kot pa je prejšnji teden napovedal minister za zdravje, naj bi ta teden ukrepe opredeljevali glede na fazo po regijah. Tudi pred 11-dnevnim delnim zaprtjem države so bile posamezne regije z ugodnejšo epidemiološko sliko že deležne večjega sproščanja ukrepov in so tam lahko odprli terase gostinskih lokalov. Gospodarski ministerpa je v ponedeljek v oddaji Studio city na TV Slovenija dejal, da verjame, da bodo danes glede na podatke, ki jih imajo, po dolgem času pristopili k odpiranju gostinstva in prvi korak v tej smeri je odprtje gostinskih teras.