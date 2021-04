Nas čaka konec policijske ure in težji vstop v državo?

Vlada bo danes odločala o ukrepih, ki bodo veljali prihodnji teden. Z nedeljo se namreč končuje 11-dnevna ustavitev javnega življenja. Po neuradnih informacijah naj bi veljali podobni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa kot pred velikonočnimi prazniki. Znan naj bi bil tudi nov semafor ukrepov.Ministrica za izobraževanjeje že v četrtek napovedala, da se otroci vračajo v vrtce in šole, dijaki pa po modelu C. Strokovna skupina pa se je na četrtkovem sestanku glede testiranja na koronavirus usklajevala tudi s šolstvom. Napovedala je tudi težnjo po sproščanju ukrepov na področju športa. Dejala je, da je predlog, da se omogočijo tekmovanja tudi na državni ravni in se sprosti rekreativna vadba.Vlada bi lahko odločala tudi o spremembah omejitev potovanja v države na rdečem seznamu. Ustavno sodišče je namreč v četrtek sprejelo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki omejuje prehajanje meje, ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena.Notranji ministerje za STA v četrtek napovedal možnost zaostritve omejitev na način, ki bo omogočal prosto odhajanje ljudi iz države, vstop pa ne bo več tako preprost.Glede omejitve gibanja v nočnem času pa je Hojs za Televizijo Slovenija napovedal možnost odprave omejitve gibanja v nočnem času. Ocenil je namreč, da je omejitev, ki jo je predlagala strokovna skupina pri ministrstvu za zdravje, ni smiselna. Ukrep, po katerem bi se v nočnem času lahko gibale skupine iz istega gospodinjstva, bi namreč nemogoče nadzirati. Notranje ministrstvo bo vladi predlagalo ukinitev ukrepa in Hojs pričakuje, da bo predlog sprejet, je v četrtek poročala Televizija Slovenija.