K umiku pozvali 100.000 ljudi

Izraelska vojska je včeraj začela ofenzivo na Rafo, in to kljub opozorilom, da je na tamkajšnjem območju ogromno civilistov. Izrael je slednjim ukazal, naj se umaknejo iz vzhodnega dela mesta in zavetje poiščejo v humanitarnem območju, kjer se že sicer gnete okrog milijon Palestincev, včeraj pa se jim je torej pridružilo še okrog 100.000 drugih.

Da so razmere v začasnih humanitarnih bivališčih katastrofalne, je za britanski BBC dejala Rehab Abu Daqqa, ki z otroki živi v enem od šotorov na humanitarnem območju, kjer so vsak dan priča prizorom, ki jih bodo zaznamovali do konca življenja; ker so prostor dobili tik ob pokopališču, denimo mimo njihovega šotora tekajo sestradani psi, ki hodijo tja iskat hrano. Včasih v gobcu prinesejo človeško dlan ali kos noge katerega od pokojnih, ki ga v naglici niso mogli ustrezno pokopati.

Prekinitev ognja? Proti večeru je prišla presenetljiva novica, da se Hamas strinja s predlogom za prekinitev ognja v Gazi, ki sta ga predložila posrednika v pogajanjih Egipt in Katar. Sprva je namreč kazalo, da so mirovna pogajanja spet zašla v slepo ulico. Predstavnik Hamasa je ob tem dejal, da je »zdaj na potezi Izrael«.

»Eden mojih otrok obiskuje tretji razred osnovne šole, moral bi se igrati z vrstniki, a si ne upa nikamor. Danes mi je narisal odprt grob in v njem truplo, to ni prav, takšnim prizorom ne bi smel biti izpostavljen,« pravi Rehab, ki si mora nos in usta zaradi neznosnega smradu, ki veje iz bližnjih plitvih grobov, prekrivati z ruto. Rehab je sicer ena od več kot milijona in pol ljudi, ki se gnetejo v Rafi, to je petkrat več, kot je bilo tam prebivalcev pred začetkom vojne.

Humanitarne organizacije vedno glasneje opozarjajo na humanitarno katastrofo, ki je le še korak stran, med ljudmi, ki jih že dlje pesti lakota, so se namreč začele širiti nalezljive bolezni, posledica pomanjkljive higiene.