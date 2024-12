Teden dni po mafijski likvidaciji: kdo stoji za umorom Satka Zovka?

Jutri bo minil teden dni od mafijske likvidacije Satka Zovka na ljubljanskem Brdu. Medtem ko je policijska preiskava v polnem teku, iz preventivnih razlogov pa so pod policijskim varovanjem tudi tožilci in sodniki, ki delajo pri dveh največjih kriminalnih zgodbah v samostojni Sloveniji, to je domnevnem prekupčevanju z drogo v okviru slovenske celice Kavaškega klana in mafijskem umoru Danijela Božića, je že znanih nekaj novih podrobnosti. Kot je razvidno iz fotografije enega od plakatov, na njem ni takšnega grozilnega zapisa. FOTO: Aleksander Brudar Od Zovkovega umora dalje so v javnosti najb...