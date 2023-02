Tanja Fajon se je pohvalila, takole pa jo je zbodel Janez Janša (VIDEO)

Zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon se je na Twitterju pohvalila, da je na danes na letališču Jožeta Pučnika pričakala španskega premierja Pedra Sáncheza. Ob tem je zapisala, da je to prvi uradni obisk kakega predsednika španske vlade po 20 letih. »Vesela sem, da Španija in Slovenija krepita prijateljske, politične in gospodarske odnose,« je še zapisala.

Kmalu se je oglasil nekdanji premier in predsednik SDS Janez Janša, ki Fajonovi odgovarja takole: »Ja, če se je vaše štetje pričelo junija 2022.« Ob tem je dodal, da je bil Sánchez v Sloveniji nazadnje oktobra leta 2021.

»S predsednikom vlade Sanchezom si deliva vizijo razvoja prihodnosti Slovenije in Španije. Socialdemokratske vrednote so temelj partnerstva med našima državama ter najinega dragega prijateljstva. Kot deklariran feminist je pozdravil novo usmeritev feministične zunanje politike ter ponudil roko sodelovanja pri naših zavezah za več socialne pravičnosti, enakosti in napredka,« je ob robu obiska še povedala Fajonova.