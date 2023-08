V Ilirski Bistrici kaos, po tornadu še vedno brez elektrike, promet enosmeren (FOTO)

Vremenoslovci so imeli spet prav, ko so za torek napovedali močne sunke vetra in točo. Najhuje je bilo tokrat na jugozahodu Slovenije. V naselju Koseze v občini Ilirska Bistrica se je zvečer, nekaj čez 20. uro, razvil celo tornado, ki ga pri nas redko vidimo.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) pojasnjujejo, da je šlo za širok vrtinec, v katerem so prisotni tudi zelo močni, a majhni vrtinci, ki imajo premer le nekaj metrov. Na srečo je pojav trajal le nekaj minut. Na postaji Koseze pri Ilirski Bistrici je bil najmočnejši izmerjen sunek vetra 107 km/h.

Tornado je odkrival strehe in ostrešja. FOTO: Tomica Šuljić

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je tornado odkrival strehe, podiral elektroenergetske vode in drevesa. Po doslej znanih podatkih je odkritih ali poškodovanih enajst streh. Na pomoč so priskočili gasilci vseh društev v občini Ilirska Bistrica, člani OŠCZ Ilirska Bistrica ter delavci Cestnega podjetja Koper in Elektra Primorska. Več o torkovem dogajanju preberite tukaj.

Tornado divjal kratek čas

Po pripovedovanjih domačinov je tornado divjal zelo kratek čas. Nekateri pravijo, da le 30 sekund, drugi ocenjujejo, da približno 1 minuto. Vsekakor pa ni trajalo več kot nekaj minut.

Tornado tudi ni potoval naravnost, ampak malo cikcak po vasi, so povedali tamkajšnji prebivalci, kjer še vedno vlada kaos. Tornado namreč ni odkril samo 11 streh. Kjer so imeli še stara ostrešja, jim je odpihnil tudi te. Težava bo popraviti nastalo škodo, saj so krovci po Sloveniji že zdaj polno zasedeni. V vasi so še zdaj brez elektrike.

Tornado je odkril 11 streh v vasi Koseze. FOTO: Tomica Šuljić

Na cesti že zdaj kolona, odpravite se po drugi poti

Skozi vas poteka glavna pot proti Obali, vendar tam promet zdaj poteka samo enosmerno. Popravljajo elektriko, odstranjujejo drevesa, zato je na cesti kaos, pripoveduje naš novinar s terena. Vsem, ki ste nameravali mimo Postojne proti Obali, svetujemo, da izberete drugo pot.

Vas Koseze jih je najbolj skupila v včerajšnjem neurju. FOTO: Tomica Šuljić

Težave tudi drugod

V naselju Krvavi Potok, občina Hrpelje - Kozina, je ob 22.30 meteorna voda poplavila skladiščne prostore in kuhinjo gostinskega lokala. Gasilci PGD Materija so meteorno vodo izčrpali.

Tudi v Postojni so gasilci PGD Postojna na dveh lokacijah črpali meteorno vodo, ki je zalila stanovanjski prostor in kletne prostore v večstanovanjskem bloku.

Na Bledu drevo padlo na turistični vlak

Nekaj pred 19. uro je na Cesti svobode na Bledu močan veter podrl drevo na turistični vlak. Gasilci PGD Bled so kraj prometne nesreče naletno in požarno zavarovali, s tehnično pomočjo rešili ujete potnike in odstranili drevo. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan.

Preden smo gasilci lahko sploh izvozili, smo morali premakniti nepravilno parkirano vozilo.

Na Bledu je na turističen vlakec padlo drevo, na katerem so bili ob vozniku štirje potniki. FOTO: Gasilci Bled/facebook

Na Štajerskem podiralo drevesa

V občini Rače - Fram je podiralo drevesa in poplavljalo objekte. Gasilci PGD Fram, Podova in Rače so odstranili podrto drevo s cestišča in črpali meteorne vode iz kleti stanovanjskih objektov. Prav tako so s tehničnimi posegi (postavljanje protipoplavnih vreč) preusmerjali tok meteorne vode od objektov in s tem preprečili njen vdor v objekte.

Gasilci PGD Voličina so v kraju Zgornja Voličina s folijo prekrili plaz velikosti približno 200 m2, ki je ogrožal stanovanjski objekt. O dogodku so bile obveščene vse pristojne občinske in druge službe.