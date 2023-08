Spet bo nevarno: pričakujte močne sunke vetra in nalive ter neurja s točo

Popoldne nas bo dosegel vpliv vremenske motnje s hladnim zrakom. Nad severnim Sredozemljem bo nastalo plitvo ciklonsko območje, zato bo tudi po nižinah zapihal jugozahodnik. Zračni tok bo postal vse bolj vlažen.

Kot sporočajo z Arsa, bo treba spremljati razvoj ploh in neviht v krajih severno od nas, kjer se bodo kmalu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Nastala bo nevihtna linija in pozno popoldne dosegla severno Slovenijo in zvečer od severozahoda prešla državo. Posamezne nevihte lahko nastanejo že prej. Zvečer se bodo nevihte razširile čez vso Slovenijo. Možne bodo tudi močnejše nevihte, zapihal bo okrepljen severnik.

Sicer bo deloma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 24, drugod od 26 do 31 °C. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Na Primorskem bo zapihala po večini šibka burja.

Oranžno opozorilo zaradi neviht

»Ob zmerni nestabilnosti ozračja in okrepljenem višinskem vetru pričakujemo kar močan prehod neviht. Obenem so tudi vremenske napovedi meteoroloških modelov večinoma usklajene. Vso Slovenijo smo tako za jutri zvečer in prvi del noči na sredo obarvali v oranžno opozorilno barvo. Na severozahodu se lahko močnejše nevihte pojavijo kakšno uro ali dve prej,« opozarjajo z Arsa. Za severno Slovenijo velja opozorilo od 17. ure naprej, za osrednjo od 18. ure, za južno pa od 19. oz. 20. ure naprej.

Kot sporočajo, bosta glavni nevarnosti močni sunki vetra in nalivi, krajevno se lahko razvije tudi kakšno neurje s točo. Izrazito nevihtno dogajanje bo trajalo le nekaj ur, po polnoči se bo vreme hitro umirilo.

Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare.

Kaj pa naslednje dni?

V sredo bo vreme prehodno spet stabilnejše. Nova, še bolj izrazita višinska motnja se nam bo približala v četrtek. Nevihte bodo tako znova verjetnejše v četrtek popoldne in v noči na petek.

Četrtek bo najtoplejši dan tega tedna, po nižinah bodo najvišje temperature okoli 30 °C.

V petek bo vreme spremenljivo s pogostimi krajevni plohami in nevihtami, možni bodo nalivi. Vpliv višinske doline s hladnim zrakom bo segel tudi nad Sredozemlje, krajevna neurja bodo možna precej južneje, zlasti nad Jadranom.