Gasilci v šoku: pred vrata jim je parkiral dragega beemveja, situacijo so rešili tako (VIDEO)

Gasilce prostovoljnega gasilskega društva Bled so v torek, ko se je na električni turistični vlakec podrlo drevo, klicali na pomoč. Ob pozivu so odhiteli v gasilski dom, se pripravili na intervencijo in doživeli velik šok, ko so odprli garažna vrata in se skušali odpeljati na pomoč.

Pred vrati gasilskega doma je bilo namreč parkirano vozilo, ki je gasilcem onemogočilo, da bi se lahko nemudoma odpeljali iz garaže.

Lastnika niso našli

»Prišel je poziv na intervencijo, ko smo odprli vrata, pa je bilo pred vrati parkirano vozilo s tujimi registrskimi tablicami. Najprej smo poskusili, ali so vrata odklenjena, da bi vozilo tako premaknili, a brez uspeha,« je povedal poveljnik gasilskega društva Domen Kunčič. Lastnika so nato iskali v bližnji okolici, a ker ga niso našli, so se morali znajti drugače.

»Imamo posebne vozičke, s pomočjo katerih lahko premaknemo vozila. Vse skupaj nam je vzelo pet do šest minut, kar pomeni, da če bi na našo pomoč čakal nekdo, ki bi bil hudo poškodovan in bi krvavel iz kakšne velike žile, bi najbrž na kraj dogodka prišli prepozno,« je dodal.

Gasilci so o nesprejemljivem dejanju lastnika luksuznega jeklenega konjička obvestili tudi policijo, ki je prišla na kraj in lastniku napisala kazen. »Kakšna je globa, ne vem, a najbrž ni dobil več kot kazen za napačno parkiranje,« je še dejal Kunčič.

Ljudje redno ustavljajo tam kjer ne bi smeli

Žal pa se to blejskim gasilcem ni zgodilo prvič. Kunčič pravi, da se vozniki pred njihovimi vrati ustavljajo vsakodnevno. »Običajno je tako, da se samo ustavijo in počakajo v avtu, se pa najdejo tudi takšni, ki avto parkirajo tako, da nas ovirajo pri delu,« je dejal in dodal, da pri tem prevladujejo res turisti, a se med temi, ki to počnejo, najdejo tudi Slovenci.