Takšne bodo cene goriva naslednja dva tedna

Cene za novo štirinajstdnevno obdobje so znane: liter 95-oktanskega bencina opolnoči dražji za 0,4 centa, cena dizla po vladnem posegu v trošarine nespremenjena.

Za liter 95-oktanskega bencina bo treba od polnoči zunaj avtocestnega omrežja odšteti 1,359 evra, kar je 0,4 centa več kot v preteklih 14 dneh. Regulirana cena litra dizla bo medtem po vladnem posegu v trošarine v naslednjem dvotedenskem obdobju ostala nespremenjena pri 1,489 evra. Rahlo pocenilo se bo kurilno olje.

Cena litra kurilnega olja bo tako od polnoči 1,078 evra, kar je 0,5 centa manj kot v zadnjih dveh tednih, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 13. marca.

Cene za prihodnje 14-dnevno obdobje sledijo vladnemu posegu v trošarine. Ministrski zbor je tako na današnji dopisni seji spremenil uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

Trošarino na plinsko olje za ogrevanje, torej za kurilno olje, je vlada zvišala z 0,116 evra na liter na 0,12190 evra na liter, trošarino za plinsko olje za pogon, torej dizel, pa je dvignila z 0,386 evra na liter na 0,40633 evra na liter, so sporočili z ministrstva za finance.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so ponovno regulirane od 21. junija. Izračunavajo se na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so zunaj območja avtocest in hitrih cest marže trgovcev omejene.

Cene pogonskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.