Takšna zgodba jim polepša dan: gospa pisala reševalcem

»Takšna pisma nam raznežijo srca in nam povedo, da se naš trud izplača,« so zapisali pri dispečerski službi zdravstva. To je tista služba, ki pomaga, ko nekdo pokliče na 112 na pomoč.



16. avgusta so prejeli naslednje sporočilo (nelektorirano): »Iskreno bi se rada zahvalila vašemu centru, posebno pa gospodu, ki me je dne 10.8. približno ob 21.30 potrpežljivo, sočutno in sploh naj, naj vodil po telefonu skozi težke trenutke. Mojega moža je namreč drugič zadela možganska kap. V paniki, žal tudi ob prisotnosti preplašenega vnuka, mi je bila njegova umirjenost in vodenje v neizmerno pomoč. Ker ne vem gospodovega imena vas prosim, da mu prenesete zahvalo v mojem imenu in v imenu vse družine. Še enkrat najlepša hvala. Lep pozdrav, Mojca JM.«







Dispečerska služba zdravstva je bila ustanovljena pod okriljem UKC Ljubljana 1. marca 2018. Operativni del službe deluje v dveh ločenih centrih, v Ljubljani na Bohoričevi ulici 4 in v Mariboru na Trgu Leona Štuklja 10, kjer zdravstveni dispečerji delujejo v moderno opremljenih in tehnološko podprtih prostorih. Predvidena dokončna vzpostavitev službe je leta 2022, ko bo služba predvidoma prevzela tudi področja z narodnimi manjšinami.

