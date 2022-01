Tako slabo še ni bilo: v torek potrjenih več kot 17 tisoč novih primerov

V torek je padel nov rekord okužb v enem dnevu. Po neuradnih podatkih Siola je bilo potrjenih vrtoglavih 17.092 novih primerov. To je kar 4.799 okužb več kot pred enim tednom, ko je bilo 12.293 novih primerov. Torkove številke so tudi mnogo večje od ponedeljkovih. Pred dvema dnevoma je bilo namreč potrjenih 12.820 novih okužb.

Kako to, da imamo v tem tednu tako visoko število? Uporabni matematik Janez Žibert, ki je izdelal kar nekaj projekcij in napovedi o poteku epidemije, je pred dnevi napisal, da je to verjetno tudi posledica akumulacije zaostankov pri testiranju. Zaradi preobremenitve slovenskih laboratorijev NLZOH vzorce pošilja tudi v laboratorij v Nemčijo.