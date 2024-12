Tako ganljivo se je šefica Janševih poslancev spomnila nanj

Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal 23. decembra 1990, na njem so se slovenski volivci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«

Rezultati so bili razglašeni 26. decembra

Plebiscit je imel 93,2 % udeležbo. 1.289.369 udeležencev oz. 95,71 % se jih je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar predstavlja 88,5 % vseh takratnih volilnih upravičencev. 25. junija 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, Deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela izvrševanje suverenih pravic na svojem ozemlju, ki jih je v preteklosti prenesla na organe SFRJ.

Godčeva se je spomnila na Pučnika

Ob tej obletnici se je oglasila šefica Janševih poslancev Jelka Godec in spomnila na pokojnega Jožeta Pučnika, vodjo Demokratične Opozicije Slovenije (DEMOS), koalicije slovenskih demokratičnih političnih strank, ki je na prvih svobodnih volitvah leta 1990 zmagala in povedla Slovenijo na pot demokratizacije.

Jože Pučnik. FOTO: Igor Mali

»34 let kasneje se spominjamo enotnosti slovenskega naroda in dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske osamosvojitve, ki se je vrnil iz tujine, da bi v času razburkane slovenske pomladi popeljal Slovence na plebiscit in tri dni kasneje zanosno izjavil:”Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo,«, je zapisala o njem.