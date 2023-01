Ta dva nekdanja poslanca sta še vedno aktivna politika

Nekateri bivši poslanci, ki so po prenehanju mandata prejemali poslansko nadomestilo, so našli zaposlitev povsem izven politike, drugi zaposlitev še iščejo, tretji pa so ostali aktivni v politiki. Med temi sta tudi nekdanji poslanec Levice Primož Siter in nekdanji poslanec LMŠ Brane Golubović.

Primož Siter FOTO: Mediaspeed

»Trenutno sem zaposlen kot strokovni sodelavec v kabinetu ministra za delo, ostajam tudi koordinator zasavskega lokalnega odbora Levice. Upam in verjamem, da mi bo urnik prihodnjih mesecev naklonjen, da bom lahko kaj casa preživel tudi v ustvarjanju glasbe,« je na naše vprašanje, kaj po koncu poslanske kariere počne odgovoril Siter.

Po koncu poslanskega mandata je v politiki ostal aktiven tudi Golubovič. »Po volitvah sem sodeloval pri pripojitvi LMŠ in SAB h Gibanju Svoboda. Od oktobra naprej pa sem strokovni sodelavec pri poslanski skupini Svoboda. Torej ostajam v polju politike, skupnega,« je odvrnil na naše vprašanje.