S harmonikami so ustvarili navijaško vzdušje

Ko v dobr družbi kdo raztegne meh harmonike, se avtomatično tudi usta razlezejo v nasmeh. Skratka, zven vesele polke in smeh sta neločljivo povezana, zato ne čudi, da je Simon Bučar, znani harmonikar in vodja istoimenske glasbene šole (GŠ), ki je poznana po številnih edinstvenih projektih, svoje koncerte, na katerih svoje znanje učenci predstavijo širši javnosti, poimenoval Večer harmonike in smeha. In takšen, poln glasbe in smeha, je bil tudi letošnji, ki so ga že tradicionalno priredili v dvorani četrtne skupnosti Sostro. Ta je tudi letos pokala po šivih oziroma jo je, kot je ob koncu dejal Bučar, razganjalo od energije.

5416 metrov visoko, v Himalaji, je Bučar raztegnil meh harmonike.

»Prisotni so ustvarili vzdušje, kakršnemu smo priča na vseh večjih športnih prireditvah in tekmah, na katerih se naši športniki kot levi borijo za najboljše rezultate, navijači pa mahajo z zastavami in navijajo z drugimi rekviziti,« pove Bučar, Ljubljančan, ki se lahko pohvali tudi z edinstvenim podvigom na svetu, saj je gotovo edini, ki je meh harmonike raztegnil na 5416 metrih nadmorske višine, v Himalaji, na prelazu Thorong la.

Harmonikar in vodja GŠ Simon Bučar vedno znova preseneča z idejami. FOTO: arhiv GŠ Bučar

Bučar, ki se, tako kot vsi Slovenci, navdušuje nad različnimi športi, je v goste na letošnji večer harmonike in smeha povabil tudi druge glasbenike, ki so skupaj z občinstvom ustvarili enkratno navijaško vzdušje. Obiskovalce v dvorani so prek velikega platna pozdravili tudi nekateri vrhunski športniki: Vesna Fabjan, Edo Murić, Matej Žagar, Žiga Jelar in drugi. Nato je Orkester harmonikarjev Bučar na odru začel s svojim navijaškim repertoarjem, kar je bilo slišati perfektno.

Zaigrala je harmonikarica Tjaša Božič. FOTO: arhiv GŠ Bučar

Koncert so odprli s slovensko himno, ki je seveda izzvenela iz harmonik, takoj zatem se je zaslišala skladba Dviga Slovenija zastave. Na odru so se jim pridružili člani skupin Perkakšns, Osvajalci, Akustik trio, skupina Joker, Strastni muzikanti, Trio Gas, Milan Kokalj, Žiga Mežan, Klavdija Zakrajšek, harmonikarice Bučar, Pevski zborček GŠ Bučar, Žiga Leben, Tjaša Božič, Mladi Gamsi, Tone Omahna in ansambel Stil.

Na koncu je dvorano spravil na noge še Vili Resnik, ki je bil presenečenje večera.

Številni harmonikarji so tudi zaplesali, za smeh pa je izdatno poskrbel stand up komik Tin Vodopivec. Odrske točke je hudomušno povezovala Tanja Vidic Goršak, ki se z nastopajočimi zelo dobro pozna, energijo pa so širili z odra med vse prisotne. Na koncu je dvorano spravil na noge še Vili Resnik, ki je bil presenečenje večera.

Tudi Vili Resnik je prišel v Sostro. FOTO: arhiv GŠ Bučar

»Če bi gledalci imeli prostor, bi se letos tudi veselo zavrteli, saj so mnoge zelo srbele pete. A žal ni bilo prostora,« pove Bučar, ki je bil deležen veliko pohval in čestitk. Te so prejemali tudi nastopajoči, GŠ Bučar pa je še enkrat dokazala, da je vajena organizirati in izvesti tudi najbolj unikatne dogodke, kakršen je bil letošnji navijaško in športno obarvan večer harmonike in smeha.