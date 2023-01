Nekdanja poslanka še vedno išče novo službo

Spomladi se je od poslanskega stolčka poslovila tudi poslanka LMŠ Andreja Zabret, ekonomistka, ki se je pred politiko karierno ukvarjala s podjetništvom. Čeprav je imela pred nastopom mandata lastno podjetje, je po koncu mandata zaprosila za poslansko nadomestilo, prejemala ga je polnih šest mesecev.

Na vprašanje, kaj je v tem času počela, je odgovorila: »V času prejemanja poslanskega nadomestila sem bila še vedno politično aktivna, svoje znanje in izkušnje sem usmerila v sodelovanje na lokalnem nivoju, hkrati pa sem ves čas aktivno iskala priložnost za novo zaposlitev.«

Zabretova je priznala, da do danes kljub svojim izkušnjam nove zaposlitve še ni našla, vendar je optimistična in prepričana, da ji bo to uspelo. »Moja pot je usmerjena v gospodarstvo, iz katerega izhajam, me pa še vedno zanima tudi politika, kjer bom še naprej aktivno sodelovala,« je še dodala.