Kaj počne Marko Bandelli? Pravi, da mu je dal Robert Golob obljubo, a je ni držal

Na lanskih državnozborskih volitvah se je sestava državnega zbora pošteno spremenila. Od poslanskih klopi so se poslovili številni vidni in znani poslanci. Med tistimi, ki je bil med bolj glasnimi in znanimi, je bil tudi Marko Banelli, podjetnik, ki je bil med letoma 2014 in 2018 župan občine Komen, ob nastopu 13. vlade je zasedel položaj ministra za kohezijo, a je ministrski položaj zapustil in do leta 2022 opravljal funkcijo poslanca.

Bandelli je bil eden izmed tistih poslancev, ki je ob prenehanju mandata zaprosil za poslansko nadomestilo. »Res je, do 31. 8. sem dobival nadomestilo, z razliko od drugih, ki so ga dobivali do 14.11., oziroma ga nekateri dobivajo še danes. Niti teh nekaj mesecev ga ne bi potreboval, če mi ne bi dr. Robert Golob osebno obljubljal mesta v kabinetu, za področje malega gospodarstva. To je moja stroka, saj sem po izobrazbi in znanju podjetnik natanko 32 let. Ukvarjal sem se z mednarodnim poslovanjem, zastopanjem multinacionalk, zgradil uspešno trgovino, zgradil proizvodni obrat za sveže betonske mešanice in lahko prefabrikacijo,« nam je pojasnil Bandelli, ko smo ga vprašali, kaj je počel v času, ko je prejemal nadomestilo, in kaj počne danes.

Bandelli nam je še pojasnil, da Golob obljube, ki mu jo je dal, ni držal, od njega niti ni dobil pojasnila. »Očitno zelo velik pritisk iz ozadja. Danes, kljub želji OZS-ja, ni v kabinetu nikogar, ki bi bil strokovni vezni člen med malim gospodarstvom in vlado. Škoda, ker tudi na določenih pozicijah so le politične figure in ne stroka, kot je premier vedno zahteval. Kot veste, sem certificiran nadzornik 2. stopnje. Kot referenco lahko izpostavim predsedniško mesto v NS RTV SLO,« je še navedel.

In kaj 55-letnik počne danes? Od 1. septembra je zaposlen v enem izmed svojih podjetij, z januarjem pa je postal tudi direktor in prokurist v drugem podjetju. Banelli ostaja tudi politično aktiven. Na lokalni ravni je njegovi listi uspel preboj v občinski svet. »Kar se tiče nacionalne ravni, ja, imam razgovore z nekaterimi opcijami, za katere še ocenjujemo in pripravljamo strategijo za ponovni preboj v parlament. O tem sedaj ne bi, ker je vse še na nivoju razgovorov. Nima pa nič veze z mojo prejšnjo ekipo in tudi ne bo imelo,« doda skrivnostno.

Bandelli je sicer izjemno kritičen do trenutne politike in pravi, da smo priča neverjetnim dogodkom.