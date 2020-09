Svet Desusa: Vlada naj razreši Pivčevo z mesta ministrice

Svet stranke Desus je na dopisni seji, ki se je končala danes opoldne, podprl poziv predsedniku vlade Janezu Janši, naj Aleksandro Pivec razreši z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na to mesto imenuje Jožeta Podgorška, zdaj državnega sekretarja.



Kot so za STA potrdili v Desusu, je za predlog, ki so ga svetu stranke predlagali poslanci Desusa in začasni zastopnik stranke Tomaž Gantar, glasovalo 38 članov sveta, devet jih je bilo proti, 12 pa je bilo vzdržanih oziroma niso glasovali. Obravnava na septembrski seji V stranki pričakujejo, da bo premier sledil njihovemu pozivu in predlagal razrešitev Pivčeve že v teh dneh. Tako bi lahko državni zbor po zelo hitrem scenariju točko o razrešitvi obravnaval že na septembrski seji, in sicer v torek v okviru mandatno-volilnih zadev.



Ministre imenuje in razrešuje državni zbor na predlog predsednika vlade. Minister je razrešen, če predlog za razrešitev podpre večina poslancev, ki so glasovali. Nato opravlja tekoče posle do imenovanja naslednika. Pivčeva pa še vedno lahko poda tudi odstop, s katerim se državni zbor nato seznani in le ugotovi, da ji je prenehala funkcija.



Dogajanje v Desusu je vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je Pivčeva znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Sama je očitke zanikala, toda poslanska skupina se ji je odrekla in zahtevala odstop z mesta predsednice stranke, kar je tudi storila, vendar hkrati napovedala kandidaturo na jesenskem kongresu stranke. Njen položaj pa je 9. septembra kot začasni zastopnik stranke prevzel Gantar.



Pivčeva je medtem ostala kmetijska ministrica, a jo je v ponedeljek doletela še interpelacija iz opozicijskih vrst. Naklonjenost interpelaciji so izrazili tudi v poslanski skupini Desus.