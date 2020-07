Strokovnjaki svarijo, Slovenija bo raglasila ogrožena območja

Bojana Beović, infekcijska klinika Kliničnega centra Ljubljana. FOTO: Uroš Hočevar

Janša: Imamo dve možnosti

Vlada je na dopisni seji na t. i. zeleni seznam uvrstila dve državi , nato pa se sestala s strokovno skupino pod vodstvom. Vladi naj bi po poročanju medijev strokovnjaki predlagali večji nadzor na mejah in omejitve druženj, omejili pa naj bi tudi delovanje lokalov.Katere predloge skupine bo vlada upoštevala in uvedla, bo znano po koncu sestanka na Brdu pri Kranju. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije za POP TV, ko je sestanek še potekal napovedal, da bodo domove za starejše in ostale varstveno socialne zavode (tudi zapore )razglasili za ogrožena območja, kar bo dalo pravno podlago za napotitev kadrovskih okrepitev v domove, kjer bi bilo to potrebno, in tudi morebitno zaprtje domov.​Uradni govorec vlade za covid-19pa je dejal, da si vlada strožjega nadzora na meji ne želi, ampak si želi vlada bolje organizirati, da bi pomagali tudi ostali resorji in bi tako čim bolj omejili uvoz okužb, nato pa bi se osredotočili na preprečevanje širjenja virusa v državi. Vlada poziva vse, ki se vračajo z dopusta, naj vsaj sedem do deset dni ne obiskuje ljudi v domovih za starejše. Vlada naj bi povečala kapacitete, da bi lahko opravili večje število testiranj. Kacin je potrdil, da bi lahko omejili delovanje lokalov, da se mladi ne bi več toliko družili v poznih večernih urah. Najprej naj bi lokale zaprli ob polnoči, nato pa naj bi se po potrebi ura zaprtja spuščala, odvisno od epidemiološke slike.Kacin je pojasnil, da bo razglasitev ogroženih območij pomenilo tudi, da bodo lahko direktorji zavodov lahko ukrepali proti sovje zapslene, če bi na delo prišli okuženi.Premierje popoldne tvitnil, da »do odkritja delujočega zdravila ali/in cepiva zoper #COVID19 je uvedba in uporaba takšne aplikacije zelo verjetno edina možnost za ohranitev vsaj približno enakega načina življenja, kot ga poznamo danes. Potrebujemo jo včeraj!« Pred dnevi pa je premier napovedal, da imamo do odkritja zdravila oz. cepiva le dve možnosti ; poleg aplikacije je omenil še »drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meje, omejevanje stikov, depresija.«Epidemiološka slika v Sloveniji se zadnjih nekaj tednov slabša, številni strokovnjaki opozarjajo predvsem na to, da bi bilo potrebno zapreti mejo s Hrvaško, ki je pred dnevi zrsnila s t. i. zelenaga na rumeni seznam držav. Pri nas so včeraj potrdili 16 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, skrbi pa predvsem, da je prišlo do vdora virusa v nekatere domove za starejše, največ okužb imajo tokrat v domu Pristan v Vipavi.