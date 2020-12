Strokovnjaki izračunali, da bi ukrepe lahko sprostili pred božičem

Preberite še:

Kdaj se bodo odprli gostinski obrati? FOTO: Jože Suhadolnik

Po napovedi Instituta Jožef Stefan (ISJ) bi lahko prvi mejnik, ko bi lahko začeli sproščati ukrepe, to je manj kot 1200 hospitaliziranih bolnikov s covidom, dosegli 19. decembra. To bi se zgodilo ob trenutnem reprodukcijskem številu. Do manj kot 500 bolnikov pa bi ob takšnem reprodukcijskem številu prišli v začetku februarja.Reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži ena oseba z novim koronavirsom, že nekaj časa znaša okoli ena. »Če ne bomo uspeli spremeniti našega obnašanja tako, da se bo virus začel širiti počasneje, bo epidemija predvidoma zelo počasi upadala le zaradi prekuževanja,« piše ISJ na spletni strani. Ocenjujejo, da se vsake štiri dni prekuži približno odstotek populacije, kar zmanjša reprodukcijsko število vsake tri dni za približno eno stotinko.Navajajo tudi, da je trenutno v Sloveniji približno 1460 pozitivnih testov na dan v zadnjih sedmih dneh. Do povprečja 300 pozitivnih testov na dan, ko bi prešli v zeleno fazo in bi bila večina ukrepov odpravljena, bi lahko prišli v mesecu, če se bo reprodukcijsko število spustilo na 0,7, oz. v dveh tednu ob reprodukcijskem številu 0,5.