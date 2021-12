Kmalu obvezno cepljenje za starejše od 50 let?

Potem ko je število dnevnih okužb upadalo vse od sredine novembra, se v zadnjih dneh krivulja spet dviguje. V ponedeljek je bilo ob 5334 opravljenih PCR testih 1813 ljudi. Gre za najvišji prirast okužb po 6. decembru.

Vnovični dvig in napoved novega vala je za Televizijo Slovenija komentirala vodja svetovalne skupine Mateja Logar. Dejala je, da to povišanje ni nepričakovano in da so ga pravzaprav pričakovali že nekaj dni prej. »Iz izkušenj vemo, da se na bolnišnice pritisk poveča od sedem do 10 dni po tem, ko se poveča število okužb v splošni populaciji. Na začetku januarja ob takšnem tempu lahko pričakujemo tudi večje pritiske na bolnišnice,« je napovedala infektologinja.

Logarjeva pa je ob tem tudi poudarila, da strokovna svetovalna skupina za covid-19 podpira obvezno cepljenje, predvsem za starejše: »Skupina je že pred več meseci povedala, da strokovno podpiramo obvezno cepljenje, predvsem pri starejših od 50 let in tistih, ki imajo pridružene bolezni, saj so to tisti, ki najpogosteje prihajajo v bolnišnice. Tukaj je definitivno, strokovno gledano, povsem upravičena odločitev za obvezno cepljenje.«

Vodja svetovalne skupine je sicer zavrnila predlog nekaterih strokovnjakov, da bi bilo smiselno po novem letu podaljšati šolske počitnice. Kot je dejala, bi bilo »neetično in nemoralno, da bi imeli odprte gostilne, šole pa bi zapirali.«