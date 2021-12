Strah pred omikronom v Sloveniji: po novem letu še nekaj dni izrednih počitnic?

Omikron se širi po svetu, več primerov smo zabeležili tudi pri nas. Informacije iz tujine o tej različici virusa so precej mešane. Nekateri pravijo, da je pri njem krajša inkubacijska doba, drugi, da je bolj nalezljiv. V isti sapi dodajajo, da naj bi okuženi zbolevali za milejšo obliko covida 19.

Prav zaradi omikrona nekateri ocenjujejo, da bi bilo smiselno v Sloveniji po božičnih in novoletnih druženj podaljšati počitnice. »Da ne bo pomote, ne zagovarjam zapiranja šol, ampak razmislek o podaljšanju počitnic za en teden ali vsaj za nekaj dni, da se zmanjša širenje okužb zaradi stikov čez novoletne praznike,« na twitterju izpostavlja Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Podobno razmišlja tudi Janez Žibert, profesor na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani: »Tudi jaz se strinjam s podaljšanjem počitnic. To bi vsaj delno ustavilo hitro širjenje omikrona in bi tako, če ne drugega, 'zaostajali' za državami, po katerih povzemamo ukrepe.«

Vodjo strokovne skupine Matejo Logar smo vprašali, ali so že ali še bodo vladi predlagali takšen ukrep. Odgovorila je: »Svetovalna skupina tega ni obravnavala in ni predlagala.«