Huda ura po Sloveniji: strele zanetile več požarov (FOTO)

Le nekaj ur pred četrto obletnico najhujše naravne nesreče v Črnomlju, gromozanske toče, ki je na stanovanjskih in gospodarskih objektih povzročila za več milijonov evrov škode, je kraj z okolico v torek zajelo še eno močno neurje.

Torkovo neurje je v Mislinji povzročilo še več škode kot tisto pet dni prej. FOTO: Pgd Mislinja

Tokrat k sreči ni prineslo toče, ampak ogromno količino padavin, ki so v nekaj minutah zalile številne objekte, ceste in parkirišča. Gasilci, kot nam je povedal Jože Vrščaj, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj, so bili na terenu skoraj dvanajst ur. Med drugim so morali posredovati pri dveh požarih, ki ju je povzročila strela. Sogovornik sicer v zadnjih letih opaža, da morajo gasilci opraviti vse več tehničnih intervencij zaradi vremenskih nevšečnosti, kot je na primer prečrpavanje vode iz objektov in odstranjevanje posledic neurij. Za vse to pa da so krive podnebne spremembe, zaradi katerih v zelo hitrem prehodu iz pomladi v poletje prihaja do skrajnih vremenskih pojavov.



To bi lahko brez težav potrdili tudi na drugem koncu države, na območju Mislinje. Predsednik PGD Mislinja Miha Borovnik je razložil, da se je torkovo neurje razbesnelo vsega skupaj le pet dni po zadnji večji ujmi. Oziroma da so še odstranjevali posledice prejšnjega znašanja narave. Škoda pa je bila v torek precej večja. Poplavljena je bila Gozdarska cesta v Mislinji, zalite so bile številne kleti, sprožilo se je nekaj plazov, nekatere ceste so bile neprevozne.

V Gornjem Doliču so narasle vode uničile most. FOTO: Pgd Dolič-Šentflorjan

»Posredovali smo na 18 lokacijah do poznih ur,« stanje na terenu opiše Borovnik. Dober dokaz, kakšno škodo so tokrat povzročile narasle vode, je most v od Mislinje za slabih šest kilometrov oddaljenem Gornjem Doliču. V nekaj minutah so ostali brez njega, saj se je kar sesedel. »Upamo, da naslednji dnevi ne bodo prinesli ponovitve včerajšnjega dogajanja,« so ob divjanju narave in zahvali vsem operativcem, ki so sodelovali na intervencijah, sporočili iz PGD Dolič-Šentflorjan.

Drevo na župnišče

Le hitremu posredovanju članov iz PGD Slovenska Bistrica se lahko zahvali eden od lastnikov piščančje farme v Spodnji Novi vasi, da ni ostal brez 3000 piščančkov, starih le osem dni. Poveljnik omenjenega PGD Boris Keršič nam je pojasnil, da so meteorne vode zalile več kot polovico objekta, v katerem je bilo skupno 12.000 piščancev. Iz farme so morali izčrpati 50 kubičnih metrov vode. K sreči se je vse dobro končalo.



Tako kot na območju Rogaške Slatine, kjer so gasilci PGD Rogaška Slatina in Steklarna Rogaška Slatina v Malih Rodnah rešili hišo pred požarom. Strela je namreč udarila v ostrešje, to je zagorelo. Hitro posredovanje gasilcev je preprečilo še večjo škodo, saj sta »ogenj in dim uničila inventar na podstrešju ter poškodovala oplesk«. Druga skupina gasilcev se je medtem morala v Tekačevem spopasti z meteornimi vodami, ki so zalile spodnje prostore hiš. Na Ptujski cesti v Račah pa je strela udarila v električni daljnovod in pretrgala kable. Med neurjem z vetrom v Vrhu nad Laškim v občini Laško je drevo padlo na župnišče. »Posredovali so gasilci PGD Vrh nad Laškim, drevo so razžagali in odstranili,« so še sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gospodar (na fotografiji levo) je hvaležen vsem, ki so prišli na pomoč. FOTO: Drago Perko



Strele so požar na stanovanjskih objektih zanetile še v naselju Loče v občini Slovenske Konjice. V kraju Svinjsko v občini Sevnica pa je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje. »Toliko strel je švigalo na vse konce,« se torkovega večera, bilo je nekaj čez 20. uro, spominja eden od domačinov. Najhuje so jo odnesli ravno na kmetiji 30-letnega Vilija Bunderška.

Živino rešili

»Prišla je nevihta, udarila je strela, v hipu je bilo vse v ognju,« razloži Vili, ki je bil izjemno priseben. Vedel je, da je od tega odvisna usoda domačije, ki jo je prevzel od mame. Na pomoč je nemudoma prišel sosed Jan Ramovš, skupaj sta hitro iz hleva rešila pet krav, tudi nekaj telic je bilo vmes, ki bi se zadušile ali pa zgorele. Vmes je Vili poklical na pomoč gasilce, priključil cev na hidrant in z Janom začel gasiti. Pa ni veliko pomagalo, ali pač. Gasilci, prišli so iz PGD Šentjanž, Veliki Cirnik, Krmelj, Tržišče in Sevnica, so obvarovali hišo, na hlevu, ki je imel zgoraj funkcijo senika oziroma poda, pa je nastala velika škoda. Po grobi oceni, pove Vili, za najmanj 50.000 evrov.

12 ur so bili na terenu gasilci.



Včeraj zjutraj so si prizorišče ogledali kriminalisti. Ko so končali svoje delo, so Vili in ekipa pljunili v roke in začeli pospravljati pogorišče. Zbrali so se sosedje in sorodniki, ki so prišli na pomoč. Kako naprej, pobaramo gospodarja. »Zdaj bo treba najprej vse počistiti, potem pa ugotoviti, kako stabilna je prva plošča. Če bo močna, potem lahko pozidamo, sicer bo treba vse podreti,« odgovarja sogovornik, ki se zaveda, da jih čaka še precej dela, da bodo to vse sanirali.

Med pogovorom delo ni stalo, štirje, morda celo pet traktorjev je prihajalo in odhajalo, da bi odpeljali ves material, Vilijeva sestra Irena je postregla s pijačo, v hiši se je pripravljala malica. Živino, vseh pet glav, so k sebi vzeli sosedje Ramovševi. »Hvala vsem, sosedom in gasilcem, ki so prišli na pomoč, res hvala,« še doda Vili, 30-letni izučeni mizar.