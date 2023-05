Stoletnega dobrotnika so ganili do solz (FOTO)

Martin Kraniz, rojen kot Martin Kranjec 1. marca 1923 na Goreljcah na območju sedanje občine Radeče, je Radečan po duši in srcu, čeprav že 83 let živi v Nemčiji, kamor ga je, tako kot številne druge družine, odpeljala vojna vihra.

Lik Martina Kraniza za Radeče predstavlja veliko več kot zgolj dobrotnika iz Geislingena.

Ker je bil skromen, iznajdljiv in delaven, se je Martin dobro vključil v nemško družbo. Dom si je ustvaril v mestu Geislingen, zaposlil pa se je v znanem podjetju WMF, kjer je dočakal tudi upokojitev. A na svoj rodni kraj nikoli ni pozabil. Pred leti se je še vračal tudi v Radeče, zadnjih nekaj let pa to ne gre več. Letos je praznoval 100. rojstni dan. Ob tako častitljivem jubileju je svojega častnega občana obiskala delegacija občine Radeče z županom Tomažem Režunom na čelu, podžupanom Janezom Prešičkom ter mag. Matjažem Šušteršičem z gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vrhovo, ki jim Martin Kraniz izdatno pomaga. Da je bilo snidenje s Kranizom še bolj veselo, so poskrbeli člani družine Kavšek s Svibnega, ki imajo ansambel.

83 let že živi v Nemčiji.

V Nemčijo se je velika druščina odpeljala z avtobusom, po sprejemu z gasilskim špalirjem in domačimi vižami pa so manjše slavje stoletniku Martinu priredili v eni od tamkajšnjih gostiln, kamor je prišel delegacijo in slavljenca pozdravit tudi župan mesta Geislingen Frank Dehmer.

»Morda pa bo to srečanje preraslo v tesnejše sodelovanje z našo občino,« je po vrnitvi povedal radeški župan Tomaž Režun, ki je bil vesel, da so častnega občana Radeč z obiskom tako presenetili, da ta ni mogel skriti solz. Kot nam je še razkril Režun, je Martin Kraniz doslej z donacijami pomagal PGD Vrhovo in prav po njegovi zaslugi so gasilci nedavno lahko kupili novo stavbo, ki bo kmalu dobila prizidek, saj je gradbeno dovoljenje že izdano.

Prisiljen oditi

Martin Kraniz si je v nemškem mestu Geislingen ustvaril novo življenje. Po vojni se je poročil z Elfriede, rodila se jima je Vera. Po delu v rudniku je večino svoje poklicne poti preživel v znanem podjetju WMF, po upokojitvi pred 30 leti pa dobrotnik, ki je še vedno ostrega uma, živi mirno upokojensko življenje v Geislingenu. Ustvarjanje drugega doma daleč stran in v drugačni kulturi zanj ni bilo lahko in prijetno. To tudi ni bila njegova želja, saj je bil prisiljen zapustiti rojstni kraj in domovino.

Z domačimi vižami so ga razveselili člani družinskega ansambla s Svibnega.

Martin Kraniz se je po koncu druge svetovne vojne odločil ostati v Nemčiji. Kljub temu ima Slovenija v njegovem srcu posebno mesto, zanjo, za Radeče in Vrhovo bi storil vse, to dokazuje že desetletja. Na temeljih dolgoletnega prijateljstva s Karlom Kržanom in Dragom Klanškom je Kraniz pomembno vplival na razvoj družbenega življenja na območju Radeč, še posebno Vrhovega. Ob izjemnem posluhu za prepoznavanje potreb kraja, ki ga je do visoke starosti tudi redno obiskoval, so njegove spodbudne besede, podprte z brezpogojno finančno podporo PGD Vrhovo, v zadnjih desetletjih pomembno bogatile tudi društveno življenje Vrhovega. »Lik Martina Kraniza za Radeče predstavlja veliko več kot zgolj dobrotnika iz Geislingena. On je tudi simbol skromnega, poštenega slovenskega človeka, človeka, ki kljub težkim življenjskim preizkušnjam ni nikoli pozabil na svoje korenine, človeka, ki je svojemu domačemu kraju kljub geografski oddaljenosti vedno pripravljen stopiti naproti. Za kraje, v katerih ne bo nikoli več živel in v njih tudi ni živel v zadnjih osmih desetletjih, pa je kljub temu pripravljen vložiti vso svojo energijo in vse svoje premoženje, za katero je vse življenje trdo garal,« je zapisano v obrazložitvi ob podelitvi naziva častnega občana.

Slavljenec s svojimi najbližjimi, obema županoma ter vrhovškimi gasilci

Tako so jubilanta, velikega dobrotnika, počastili gasilci PGD Vrhovo.