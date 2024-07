Štirje telički v samo dveh mesecih

Vzorčna kmetija je projekt, ki ga s pomočjo sofinancerskih sredstev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter agencije za razvoj podeželja in kmetijskih trgov izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost.

V teh dneh so se razveselili naraščaja, in sicer že četrte teličke zapovrstjo. Kmetija, obkrožena s samimi travniki, je v naselju Banuta nedaleč proč od Lendave. Tam so na prvem mestu živali, še posebno pa se osredotočajo na pašno rejo. »Pri nas lahko vidite sivo govedo, krškopoljske prašiče, mangalice, konje. Stremimo k pridelavi zdrave hrane. Pridelujemo šparglje, borovnice, imamo zelenjavni vrt in gojimo jagode v rastlinjaku,« sporočajo s kmetije, kjer so se pred dnevi torej ponovno razveselili teličke.

Čreda jo ščiti

»V njej prekipeva energije in vedoželjnosti in tako je mala telička že kmalu postala središče pozornosti ne le svoje matere, temveč tudi preostale črede. Njen sleherni gib spremljajo z budnimi očmi in jo skupaj ščitijo,« poudarjajo, vse zainteresirane pa obenem vabijo, naj se jim pridružijo pri spremljanju rasti in razvoja njihove črede sivega goveda ter drugih živali.

In če so se prve teličke na vzorčni kmetiji razveselili že 24. aprila letos, so se naslednje že 11. maja. Tretja je čredo obogatila na zadnji majski dan, četrta pa je prišla ob uradnem začetku poletja. Omenimo naj, da je vzorčna kmetija edina v Sloveniji, ki se lahko pohvali z akvaponičnim vrtom. Akvaponika je zanimiv neprekinjen cikel, ki združuje pridelovanje zelenjave in gojenje rib, je kombinacija hidroponike in akvakulture. Odpadki, ki jih ustvarijo ribe, hranijo rastline, te pa očistijo vodo za ribe.

Na vzorčni kmetiji redijo tudi krškopoljce. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Modra skupnost

Kmetija v Banuti, kjer živijo prebivalci madžarske narodne skupnosti, ima sicer značilnosti ravninskega in gričevnatega sveta z izrazito prisotnim agrarnim značajem. Kljub ugodnim naravnim danostim pa število kmetijskih gospodarstev na tem območju upada. V primeru Vzorčne kmetije pa gre tudi za projekt, s katerim si želijo zajeziti in preprečiti negativne demografske trende.

Kmetijstvo na tem območju se namreč že dlje srečuje s težavo, ki jo prinašajo staranje prebivalstva, selitve mladih, pomanjkanje podjetniške pobude, neorganiziranost pridelovalcev in majhnost kmetijskih gospodarstev. Tudi zato želijo z delovanjem takšne kmetije in spodbujanjem kmetijstva na omenjenem območju spodbuditi pridelavo in predelavo lokalnih kmetijskih izdelkov ter posledično dvigniti ponudbo in povpraševanje po lokalnih kmetijskih izdelkih.

Za madžarsko narodno skupnost so nadvse pomembni prav ohranjanje kmetijskih dejavnosti, ustvarjanje razmer za vključevanje mladih, večja uspešnost pridelovalcev, možnosti zaposlovanja v povezavi s turizmom in ohranjanje poseljenosti narodnostno mešanega območja. Ob vse večji gospodarski učinkovitosti je namreč še kako pomembno tudi ohranjanje kulturne krajine s tradicionalnimi kmetijskimi dejavnostmi.

Na vzorčni kmetiji v Banuti pa se ne zaustavljajo: vzpostavila bo razvojno-raziskovalno enoto, postavila sončno elektrarno, sistem trajnostne oskrbe z vodo, trajnostni sistem ravnanja z odpadki kmetije, kompostiranje ... in še in še.