Štirje Slovenci ostali na letališču: »Ljudje, začnite brati«

Letošnje poletje bo znova nepredvidljivo, saj se pravila za vstop v posamezne države in vrnitev domov vseskozi spreminjajo. Medtem ko je dopustnike v Egiptu negativno presenetila odločitev slovenske vlade , se očitno nekateri pred odhodom na dopust ne pozanimajo niti, katere dokumente potrebujejo za vstop v izbrano državo. Ali bolje rečeno – ne berejo niti navodil, ki jim jih posreduje turistična agencija.iz ene od turističnih agencij je na twitterju razkrila svojo izkušnjo. »Danes so na letališču Graz ostali 4 naši potniki. Ker niso izpolnili PLF-ja za vstop v Grčijo. Stranke skoraj moledujemo, da naj skrbno preberejo poslana navodila, boldamo z rdečo, kaj je obvezno in nujno, eni pa nič. Ljudje, začnite brat. Vsaj to, kar je pomembno,« je zapisala.Po besedah Tamare je četverica »stran vrgla« 2.500 evrov, prepričana pa je, da bo v njihovih očeh zagotovo kriva agencija, čeprav so jim pet dni pred odhodom poslali vsa navodila (rezervirali so last minute ponudbo).Kaj je šlo narobe? Potniki niso izpolnili obrazca PLF (Passenger Locator Form), ki ga je dan pred prihodom treba izpolniti za potovanje v Grčijo. Na njem je med drugim treba navesti naslov vsaj za prvih 24 ur bivanja.