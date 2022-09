Ste že videli ta prometni znak na slovenskih cestah in ali veste, kaj pomeni?

Lani je direkcija za infrastrukturo testno postavila več prometnih znakov, ki omogočajo možnost zavijanja desno pri rdeči luči. Slovenski vozniki lahko te znake srečajo na posameznih križiščih, a za mnoge je ta prometni znak še vedno novost.

Veste, kaj pomeni ta posebni znak? Pomeni, da se voznikom omogoča zavijanje desno tudi ob rdeči luči. Doslej so takšne prometne oznake vpeljali v več slovenskih mestih, za postavitev novih pa poskrbijo tudi občine. V Mestni občini Maribor so denimo s prometnimi znaki opremili pet križišč, prav toliko so jih postavili v Ljubljani.

Da je ta znak mnogih še neznanka, ugotavlja tudi Franci Kek, ki je na twitterju zapisal: »Voznikom, ki prihajajo v Novo mesto z nerazvitih področij, sporočam, da zelena puščica pomeni, da lahko pri rdeči zavijejo v desno, če presodijo, da je to varno. S tem poskrbijo za boljšo pretočnost, zmanjšanje onesnaženja in mirne živce kompetentnim voznikom.«

A dogajajo se tudi napake voznikom, opozarjajo na direkciji. Vozniki namreč ne preverijo, ali je smer prosta, in tako zaprejo pot denimo kolesarjem. S policije so odgovorili, da so v povezavi z novostjo v enem letu obravnavali eno prometno nesrečo.