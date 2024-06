Ste videli, kako ste se udarili Romana Tomc in Irena Joveva? Sukičeva medtem SDS obtožila za škandal (FOTO)

Na POP TV so pripravili veliko soočenje pred nedeljskimi evropskimi volitvami. Tako so se soočili nosilci list devetih strank in med ostalim soočili stališča glede Palestine in pravice do splava.

Slovensko priznanje Palestine

Romana Tomc (SDS) pravi, da gre pri priznanju Palestine za veliko sprenevedanje vladnih koalicijskih strank: »V SDS želimo preprečiti takojšnje priznanje Palestine, ker mislimo, da ni pravi čas,« je dejala.

»Jasno in glasno ves čas obsojam Hamas. Jasno in glasno tudi zahtevam izpustitev talcev. Vi ste pa februarja letos, če smo že pri tem, pri glasovanjih, glasovali proti amandmaju, s katerim bi bil omogočen humanitarni koridor v Izraelu, zato da lahko pridejo humanitarni delavci in pomagajo nedolžnim. To je sprenevedanje,« se je odzvala Irena Joveva (Gibanje Svoboda).

Soočenje na POP TV. FOTO: Voyo

»Celotna slovenska politika se spreneveda,« pa je bil prepričan Zoran Stevanović (Resni.ca). »Težko se ob 45.000 žrtvah pogovarjamo o sprenevedanju,« pa se je odzval Matjaž Nemec iz SD, medtem ko si Vladimir Prebilič želi, da bi »nemudoma priznali Palestino, podprli Palestince s humanitarno pomočjo, pritisnili na Izrael tudi s sankcijami, da ne bomo različno merili žrtve ...«

FOTO: Voyo

Matej Tonin (NSi). »Naš poudarek je, da je ključno, da bi Slovenija uporabila svojo vlogo v varnostnem svetu Združenih narodov, predlagala posebno mirovno misijo s strani držav, ki jim zaupata tako Izraelci kot Palestinci, npr. Jordanija, Egipt, da bi se tam spopadi končali. In to je zdaj idealen trenutek, ker se je Amerika nekoliko omehčala,« je dejal. Prepričan je, da bo priznanje »šlo v luft« in ne bo imelo pravega učinka.

Nataša Sukič iz Levice pa je menila, da če bi Palestino več zahodnoevropskih in zahodnih držav priznalo že zdavnaj, morda ne bi prišlo do tega genocida. Spomnila je še, da Levica že 10 let poziva vse vlade, da Slovenija prizna Palestino. »To, kar si je privoščil SDS s to potezo, je mednarodni škandal in sramota,« je udarila proti največji opozicijski stranki, ki je predlagala razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine.

Na soočenju na Televiziji Slovenija večina strank za preferenčni glas, a nekatere zaradi nedorečenosti za glasovanje proti Zagovorniki in nasprotniki uvedbe preferenčnega glasu na volitvah poslancev v DZ so pred posvetovalnim referendumom, ki bo 9. junija, na Televiziji Slovenija soočili argumente. Zagovorniki so izpostavljali večji vpliv volivcev na izbiro poslancev, nasprotniki pa so opozorili na to, da še ni jasno, na kakšen način bi preferenčni glas uredili. Na vseh straneh je bilo namreč slišati različne poglede na to, ali naj bo preferenčni glas obvezen ali ne, relativen ali absoluten in na to, koliko volilnih enot bi imeli, od ene, ki jo predlagajo Pirati, do 22, ki jih predlagajo Zeleni Slovenije, v razpravi je bilo sicer slišati celo izračune o 44. Bi pa morale biti te približno enako velike.

Soočenje na POP TV. FOTO: Voyo

Peter Gregorčič (SLS) je ocenil, da tako dejanja koalicije kot opozicije ne bodo zagotovile bistvenega. »In to je, da se na tem območju zagotovi mir, da se prekine vojna in pobijanje nedolžnih ljudi,« je poudaril.

Pravica do umetne prekinitve nosečnosti

Romana Tomc je dejala, da podpisa ni oddala, saj meni, da gre za zlorabo vprašanja v politične namene. Matjaž Nemec se s tem ne strinja in poudarja pomen evropske zakonodaje. Vladimir Prebilič pa je ponosen na slovensko ureditev tega vprašanja, saj je zapisano v ustavo. Irena Joveva je ob tem, ko je razkrila, da je imela dva spontana splava, poudarila, da je splav je zelo težka odločitev, in da si ne predstavlja, da bi živela na Malti, kjer bi ji bil splav onemogočen. Nataša Sukič pa pravi, da pobudo 8. marca podpira z vsem srcem.