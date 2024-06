Tomićeva in Lipušček zelo jezna na POP TV. To je razlog

Predstavniki strank Nič od tega in DeSUS ter Dobra država so kritični do tega, da so bili izločeni iz nekaterih televizijskih soočenj pred evropskimi volitvami na komercialnih televizijah. Javnomnenjske ankete, ki pa po njihovem mnenju niso verodostojne, jim namreč kažejo slabši rezultat. Enakopravno obravnavo zahtevajo tudi s protestnim pismom.

Uroš Lipušček. Foto: Jure Eržen/delo

Nosilec liste DeSUS in Dobre države Uroš Lipušček meni, da se na osnovi anket ne da določiti vrstnega reda strank, ker so razlike med njimi zaradi standardne napake premajhne. Hkrati opozarja, da ankete javnega mnenja ne merijo, temveč ga ustvarjajo.

Nosilka liste Nič od tega Violeta Tomić pa pravi, da je nedopustno, da je POP TV z velikega soočenja nekaj dni pred evropskimi volitvami izločila omenjeni dve listi. Meni, da so merjenja v anketah, ki so jim jih navedli kot argument za to, samo izgovor. »Mislim, da jih v bistvu motijo naša stališča glede ameriškega vmešavanja v zadeve EU,« je dejala za STA in izrazila veliko razočaranje. Opozorila je tudi na neustrezno komunikacijo in zavračanje elektronske pošte.

Tudi s protestnim pismom, ki so ga naslovili na omenjeno televizijo, so zato zahtevali enakopravno vključenost v nocojšnje soočenje.

Violeta Tomić. FOTO: Foto: Dejan Javornik

»Še dobro, da imamo javno radiotelevizijo«

To, da listi nista povabljeni na soočenje, ni samo žalitev za njiju, ampak tudi za nekaj tisoč državljanov, ki so prispevali podpise, da listi lahko nastopita na evropskih volitvah, izpostavlja Tomić. S tem se volivcem jemlje tudi demokratično pravico do informiranosti, dodaja.

Še dobro, da imamo javno radiotelevizijo, pravi Tomić, a ob tem dodaja, da so neparlamentarne stranke tudi tam obravnavne neenako kot parlamentarne. »Ampak smo vsaj bili prisotni,« je dodala.

Lipušček, ki ima sicer kar nekaj pripomb tudi na soočenja na Radioteleviziji Slovenija, je prepričan, da »smo očitno nekomu v napoto zaradi našega mirovnega sporočila«.