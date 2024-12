V Levici grdo »nabili« Janševega Mahniča: »Še eden v vrsti briljantnih geopolitičnih analitikov ...«

Poročali smo že, da je Janšev poslanec Žan Mahnič pozval ministrico Tanjo Fajon, naj Slovenija Sirijo uvrsti na seznam varnih držav, ustavi obravnave prošenj za azil in izžene Sirce, ki so ga v zadnjih letih prejeli. Mahnič je tudi predlagal kandidata za Nobelovo nagrado za mir. Po njegovem mnenju je najprimernejši kandidat izraelski premier Benjamin Netanjahu.

»Strinjam se, da je vojno na Bližnjem vzhodu treba zaključiti. Tisti, ki to lahko stori, je Benjamin Netanjahu, in vse naredi za to, da bi jo zaključil, in ko bo vojna zaključena, ne bo več groženj terorističnih organizacij,« je Mahnič v parlamentu argumentiral, zakaj bi morala Slovenija domnevnega vojnega zločinca predlagati za Nobelovo nagrado za mir.

Ob tem so v zrak skočili v Levici

Takole so se obregnili ob Mahniča: »Še eden v vrsti briljantnih geopolitičnih analitikov iz vrst SDS Žan Mahnič te dni poziva, naj predlagamo Benjamina Netanjahuja za Nobelovo nagrado za mir, ker bo "počistil s teroristi". Edina nagrada, ki si jo zasluži Netanjahu, je mednarodna tiralica.«

Ob tem so še dodali, da poslanec SDS nabira politične točke na beguncih, ko zbežijo k nam, in navija za vojno in genocid.