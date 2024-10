Ste videli, kaj so storili z radarjem na Rakovi jelši? »To je nekaj nova varianta« (VIDEO)

V Ljubljani je postavljenih okoli trideset radarjev, a zdi se, da voznikom nevšečnosti povzroča le eden, in sicer ta, ki stoji na Rakovi jelši, kjer so ga postavili februarja letos.

Gre za stacionarni radar hitrosti, ki so ga letos že večkrat popravljali. Doslej so nepridipravi kamere v ohišju radarja posprejali s črnim sprejem, ta konec tedna pa je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, ki kaže, da so okenca v radarju kar »zabetonirali«.

Oktobra so si nepridipravi vzeli za uničenje radarja več časa in so ga namazali z betonom. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tik-tok

»To sem moral kar posneti. Ljubljana, Rakova jelša. Tega še nisem videl. Radar so kar zabetonirali. Ne moreš verjeti,« je povedal avtor posnetka.

Na območju Mestne občine Ljubljana stoji 27 ohišij, mesta občina pa razpolaga s šestimi stacionarnimi merilnimi napravami za merjenje hitrosti ter dvema mobilnima samodejnima merilnima napravam, ki sta nameščeni v službenih vozili.

Aprila so radar posprejali. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Letos jeseni so postavili štiri nova ohišja merilnih naprav hitrosti, lani v enakem obdobju pa pet. Župan Zoran Janković je dejal, da s tem sledijoViziji NIČ, ki so jo podpisali že leta 2017, pomeni pa, da si na ljubljanskih cestah želijo nič mrtvih in hudo poškodovanih.

Kako se na občini odločijo, kje bodo postavili radar? Kot so na MOL nedavno dejali za Slovenske novice, sledijo predlogom četrtnih skupnosti in upoštevajo Priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti, ki jih je izdala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, kakor tudi lastna opažanja in pobude občanov.

Ali je MOL zaradi uničenja javne lastnine neznance prijavil policiji in kakšna je globa za kršitev, smo vprašali Mol, njihove odgovore pa objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Lokacije ohišij, v katerih so izmenično nameščene stacionarne samodejne merilne naprave, so na naslednjih 27 lokacijah: Zaloška cesta 157, Dunajska cesta 388, Šmartinska cesta 151, Črna vas 205 Črna vas 120 Roška cesta 17 Slovenska cesta 36 Dolenjska cesta 43 Celovška cesta 269 Cesta Dolomitskega odreda 94 Slovenčeva ulica 15 Zadobrovška cesta 55 Opekarska cesta 11 Samova ulica 9 Aljaževa ulica 45 Cesta v Mestni log 45 Pot rdečega križa Kajuhova (št. odseka 211141) Cesta dveh cesarjev 32 Cesta dveh cesarjev 104B Bohoričeva ulica 15 Tržaška cesta 74 Pot na Rakovo jelšo 70. Ulica bratov Babnik Hradeckega cesta Tovarniški ulica Dunajska cesta

