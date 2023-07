Ste vedeli? Harley-Davidson je doma tudi v Segovcih (FOTO)

Eden največjih ljubiteljev in poznavalcev motornih koles harley-davidson Vito Klemenčič, lastnik podjetja VK Custom Works v Apaški dolini, se je zelo zadovoljen vrnil iz Budimpešte s štiridnevnega spektakla ob 120-letnici Harley-Davidsona.

Na koncu sem celo preprečil trojno zmagoslavje Italijanov, ki so trenutno med največjimi v tej panogi. Moj poklon in spoštovanje do njih!

»Počaščeni in ponosni smo! Te dni smo prejeli posebno, zlato kuverto, s katero so nas povabili v madžarsko prestolnico, na največji Harley-Davidsonov dogodek na svetu. Praznovanje 120-letnice obstoja te unikatne blagovne znamke. V to čast so organizirali edinstveno razstavo in tekmovanje za najboljšega predelovalca harleyjev. Izbrali so 50 podjetij iz več kot 20 držav, kjer bo 30 žirantov izbralo najboljše tri na svetu. Tudi nam je pripadla čast, da smo del te svetovne elite, v katero smo stopili skromno in ponižno, a zagnano in z velikim srcem, kjer smo dokazali, da se da, če si le upamo in vztrajamo. Hvala vsem zvestim strankam, poslovnim partnerjem, prijateljem, družini, domačemu okolju in ljudem, ki nas podpirajo. Skupaj torej gremo do vesolja!« je še pred odhodom vzhičen povedal Klemenčič, ki je podjetje iz majhne vasi na Apaškem polju popeljal med svetovno elito. In to dobesedno, kar se je potrdilo tudi na samem dogodku, kjer je s svojim predelanim motorjem s številko 44 osvojil sanjsko 2. mesto! S tem se je uvrstil v zgodovino, ime History pa nosi najzanimivejši detajl iz njegovega predelovalnega projekta.

Bilo je nepozabno, sanjsko!

Harley-Davidson sicer že 120 let, od davnega leta 1903, uresničuje sanje o svobodi na motornem kolesu za križarjenje in potovanja ter možnosti predelave. Organizira motociklistična doživetja in dogodke ter zagotavlja popolno paleto delov za motorna kolesa, dodatkov, splošnega potrošniškega blaga, motoristične opreme in oblačil. In tekmovanje, ki poteka vsakih pet let, je bilo tokrat v naši bližini. »Če strnem misli po vsem, kar se mi je zgodilo v teh dneh, lahko enostavno zaključim, da je bilo nepozabno, sanjsko! Sanje so uresničljive, če le verjameš vanje in vase. Toda sanje, da bi tekmoval na največjem tekmovanju predelanih motornih koles HD, so minuli teden skoraj postale nedosegljive, saj nas je nepričakovano doletela velika izguba v družini (Oma, hvala vam za vse). A sem se kljub bolečini, ob zavedanju, da je to vabilo na najpomembnejši dogodek zadnjih in prihajajočih let, največji uspeh mojega podjetja, odpravil odločno, novim ciljem in uspehom naproti,« razlaga Vito.

3 tisoč evrov si je prislužil z drugim mestom.

Ob izjemnem dosežku se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali. »Podjetje Radgonske gorice pa mi je pripravilo še darilo, ki sem ga na samem dogodku namenil Davidsonovima pravnukoma Billu in Karen Davidson. To so unikatna penina in špricarji z grafiko, pripravljeno samo za ta spektakel. Karen in Bill sta bila navdušena,« pojasnjuje Vito, ki se je v madžarsko prestolnico odpravil skupaj z ženo Katjo ter dobrima prijateljema Mojco in Borisom.

Motor z avtogramom

»Da je motorno kolo harley-davidson z imenom History v 80 odstotkih nastalo izpod mojih rok (izdeloval sem ga dobre tri mesece in tako 24 ur vsak dan ždel v delavnici), prejelo takšen odziv publike in medijev, me je osupnilo že ob prihodu na prizorišče, ko je množica ljudi prihrumela do nas. Dodatno potrdilo pa smo prejeli, ko je eden največjih fotografov na moto sceni Onno Wieringa poprijel za telefon in posnetek delil širnemu svetu. In še, na motorju smo v upanju, da bomo nekoč imeli priložnost srečati Karen in Billa, pripravili posebno grafiko in prostor za podpis! Drugi dan je bil motor podpisan. Karen in Bill sta bila izjemno navdušena nad motornim kolesom in sta ga tudi sama fotografirala. Na zadnjem platišču so vgravirani tudi njun praded in drugi trije ustanovitelji te legendarne znamke,« je še pojasnil mojster Klemenčič, ki je kljub vsemu na trnih čakal veliki finalni dan v Budimpešti, ko ga je prišlo obiskat mnogo prijateljev iz domovine, mu čestitalo za izjemno delo in mu že napovedalo stopničke.

Vitov harley s števiko 44 je pritegnil ogromno pozornosti.

»O tem nisem bil najbolj prepričan, ko sem videl, s kakšnimi motornimi kolesi je razpolagala konkurenca iz različnih držav. Upanje in pogum pa mi je vlivalo dejstvo, da so skoraj vsi konkurenti prišli do mene in mi čestitali za izjemno delo, tudi določeni vodilni iz trgovskih gigantov. In tako je bila na sporedu razglasitev, ki je nagradila prvih pet najboljših! Peto in četrto mesto s praktičnimi nagradami, tri najvišja pa s pokalom in denarno nagrado, Vito si je prislužil tri tisočake. Sledil je val navdušenja, ko se je iz mikrofona ob razglasitvi drugega mesta zaslišalo: Slovenija – History. Na koncu sem celo preprečil trojno zmagoslavje Italijanov, ki so trenutno med največjimi v tej panogi. Moj poklon in spoštovanje do njih!«

In za konec še povabilo: »Motor History, ki se bo v zgodovino mojega podjetja zapisal kot najboljši, bo tudi na ogled ob dnevu odprtih vrat v Segovcih 26. avgusta 2023!« Vito si je v Budimpešti uresničil sanje, a vsi tisti, ki ga poznajo, vedo, da se bo spet česa domislil. In to s svojo trmo, predvsem pa znanjem, tudi realiziral!

Vito Klemenčič je Davidsonovima predal unikatno zlato radgonsko penino.

Vse štiri dni je bilo v dvorani veliko ljubiteljev uglednih motornih koles. FOTOGRAFIJE: VK CUSTOM WORKS TEAM

Drugo mesto mu pomeni ogromno, pa tudi denar bo prav prišel.