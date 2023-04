Facebook mora uporabnikom začeti plačevati odškodnino, preverite, ali ste med njimi

Morda ste upravičeni do dela poravnave v višini 725 milijonov dolarjev, ki jo je Meta privolila plačati v skupinski tožbi. Upravičeni uporabniki so tisti, ki so imeli Facebook račun v Ameriki od 24. maja 2007 do 22. decembra 2022 – ti posamezniki morajo zahtevek oddati do 25. avgusta 2023.

Uhajanje je bilo razkrito, potem ko se je podjetje, ki je spremenilo ime podjetja v Meta, znašlo na udaru kritik zaradi zbiranja osebnih podatkov nenamernih uporabnikov za namene, vključno s ciljanim oglaševanjem. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Tožba, v kateri Meta ni priznala nobene napake, trdi, da je platforma družbenih medijev dala podatke o uporabnikih in podatke o prijateljih uporabnikov brez dovoljenja na voljo tretjim osebam. Izhaja iz škandala Cambridge Analytica leta 2018, ki je trdil, da je podjetje zlorabilo podatke iz več deset milijonov računov Facebook, tako da je dovolilo dostop tretjim osebam.

Cambridge Analytica je pred tem trdila, da je zbrala samo podatke iz približno 30 milijonov Facebook profilov, a morda je zbrala osebne podatke kar 87 milijonov Facebook uporabnikov, glede na mnenje odvetniške pisarne Keller Rohrback.

Ni ustrezno zaščitil uporabniške vsebine

»Facebook naj bi že od leta 2015 vedel za neustrezno zbiranje podatkov s strani Cambridge Analytica in do marca 2018 ni ukrepal, da bi zaustavil dejavnost ali obvestil uporabnike,« je odvetniška pisarna delila na svoji spletni strani.

Tožba združuje več vloženih tožb proti podjetju in trdi, da »Facebook ni ustrezno zaščitil uporabniške vsebine in informacij pred zlorabo ali nepooblaščenim dostopom«. To je aplikacijam tretjih oseb omogočilo »združevanje in prodajo dostopa do zasebnih podatkov uporabnikov Facebooka, vključno s podjetjem za politično svetovanje Cambridge Analytica, brez vednosti ali soglasja uporabnikov,« trdi tožba.

Uporabniki, ki menijo, da so upravičeni do dela poravnave, lahko izpolnijo obrazec s svojim imenom, naslovom in e-pošto. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Kalifornijski zvezni sodnik je Meta prejšnji mesec odobril poravnavo v višini 725 milijonov dolarjev. Tožbo so leta 2019 vložili tožniki, ki so trdili, da Facebook ne deli le osnovnih podatkov, kot sta spol in starost, ampak tudi njihove fotografije, videoposnetke, ki so jih posneli, videe, ki so jih gledali, in besede iz njihovih neposrednih osebnih sporočil. Avgusta 2022 je bila poravnava dosežena in predložena sodišču, čemur so sledili meseci pogajanj do 22. decembra, ko so tožniki vložili zahtevo za predhodno odobritev poravnave.

»Ta zgodovinska poravnava bo zagotovila pomembno olajšanje v tem zapletenem in novem primeru glede zasebnosti,« sta v izjavi povedala Derek Loeser in Lesley Weaver iz odvetniške družbe Keller Rohrback LLP, ki zastopa tožnike.

Potrebno je izpolniti le obrazec

Uporabniki, ki menijo, da so upravičeni do dela poravnave, lahko izpolnijo obrazec s svojim imenom, naslovom in e-pošto.

Obrazec vas vpraša, ali ste v določenem času živeli v ZDA in bili uporabnik Facebooka. Prav tako boste morali vnesti svoja uporabniška imena za Facebook in telefonsko številko, povezano z vašim računom.

Ste se našli med njimi tudi vi? Kakšen je najhitejši postopek za uporabnike iz Slovenije, smo vprašali Zavod KOLEKTIV 99, nevladno organizacijo, namenjeno varstvu in kolektivnemu uveljavljanju pravic posameznic in posameznikov z najrazličnejših področij našega vsakdana. Posebno pozornost posvečajo ključnim področjem delovanja in življenja vsakega izmed nas, in sicer varstvu pravic potrošnikov v najširšem pomenu, varstvu pravic delavcev drugih zaposlenih in samozaposlenih oseb ter varstvu naših okoljskih pravic, s posebnim poudarkom na naši ustavni pravici do zdravega življenjskega okolja. V Sloveniji pa v imenu slovenskih potrošnikov vodijo postopke 13 kolektivnih tožb zoper korporacijo Apple in 12 slovenskih bank. »Zavod KOLEKTIV 99 ni pristojen za presojo, kdo so člani skupine oziroma upravičeni potrošniki po poravnavi, ki je sklenjena po pravu Združenih držav Amerike, poravnavno lahko razlagamo zgolj po svojem najboljšem razumevanju besedila poravnave. Razumeti je, da poravnava ne zajema slovenskih potrošnic in potrošnikov, ki so Facebook uporabljali v Sloveniji, temveč zgolj uporabniki Facebooka v ZDA. Zajema pa lahko slovenske državljane, ki bi na primer v relevantnem obdobju (med 24. majem 2007 in 22. decembrom 2022) živeli v ZDA ali bi v ZDA uporabljali Facebook. Več informacij lahko potrošniki dobijo na spletni strani, ki je posvečena poravnavi: https://facebookuserprivacysettlement.com/#faqs (oziroma: https://facebookuserprivacysettlement.com/#important-documents), upravitelj odškodnine, na katerega se lahko obrnejo potrošniki, pa je na voljo na e-naslovu info@FacebookUserPrivacySettlement.com.«

Niso uspeli slediti skoraj trem milijardam podatkov uporabnikov

»V zadnjih treh letih smo prenovili pristop k zasebnosti in uvedli obsežen program zasebnosti,« je povedala Meta v izjavi po objavi poravnave tožbe in dodala, da je bila poravnava v »najboljšem interesu naše skupnosti in delničarjev.«

Leta 2022 so dokumenti, ki so pricurljali v javnost, razkrili, da voditelji Facebooka niso uspeli slediti svojim skoraj trem milijardam podatkov uporabnikov, medtem ko je podjetje pod vodstvom Marka Zuckerberga še vedno pod nadzorom regulatorjev zasebnosti. V internem dokumentu, ki ga je pridobil Motherboard, so inženirji za zasebnost spletnega mesta opozorili na pomanjkljivosti v sistemu za upravljanje podatkov in priznali, da niso vedeli, kam gredo podatki uporabnikov.

Uhajanje je bilo razkrito, potem ko se je podjetje, ki je spremenilo ime podjetja v Meta, znašlo na udaru kritik zaradi zbiranja osebnih podatkov nenamernih uporabnikov za namene, vključno s ciljanim oglaševanjem – kar je trenutno avtomatizirana praksa, so poudarili zaposleni, ki so napisali direktivo, poroča dailymail.co.uk.

Mogoče vas zanima še: