Mamice grozile skrbnici facebook skupine

Na družabnih omrežjih so med bolj razširjenimi in všečkanimi skupine, ki se ukvarjajo z materinstvom. Zbrani sorodno misleči in čuteči so lahko bližnjica do odgovorov in rešitev, toda na facebooku se ne cedita le med in mleko.

Najmanj 50 slovenskih skupin na facebooku nagovarja mamice že z imenom: Mamice opremljajo (84 tisoč članic), Mamice prijazno prodajajo (59 tisoč), Mamice ustvarjajo z otroki (59) in Mamice prodajajo (35) so med največjimi. Skupine se oblikujejo tudi po mestih ali regijah, včasih sprejmejo tudi očete (tatkote na Primorskem), tako pač razširijo svoj doseg. Veliko je skupin, ki se ukvarjajo z otroškimi oblačili.

Vodenje skupin na facebooku je lahko dober in donosen posel. FOTO: Eternalcreative Getty Images, istockphoto

»To, kar opažam zadnje čase v teh skupinah, ko se stvari prodajajo, podarjajo, menjujejo in ne vem kaj vse ne, je obup. Ves čas samo neko pikanje, napadanje,« je občutke marsikoga povzela uporabnica Katja. V zadnjih letih je – tudi zaradi omejitev iz časov zaprtja države – v skupine zaneslo ogromno ljudi, namazanih z vsemi žavbami. Mamice najbolj jezijo ljudje, ki naročenega potem ne prevzamejo. Ime ene izmed skupin pove vse – Seznam neresnih kupcev in prodajalcev.

Pisala nam je članica ene izmed skupin mamic in potarnala nad administratorko oziroma skrbnico skupine. Očita ji, da zadeve vodi zelo komercialno: »Če želimo objaviti v njeni skupini svoj produkt (recimo ročno delo ali kaj podobnega), zahteva plačilo za objavo.«

Nekatere uporabnice so skrbnico skupine na facebooku prijavile. FOTO: Igor Mali

Ker je skrbnica skupin na facebooku v resničnem življenju samostojna kulturna delavka, je uporabnica namigovala, da gre za delo na črno: »Prijavljena je bila prav tako na tržno in davčno inšpekcijo, ampak se od 10 prijav ni zgodilo nič,« je omenila naša sogovornica, prepričana, da v primeru ne gre za dejavnosti, za katere je skrbnica registrirana.

Pritiski in grožnje

Cenik in spisek skupin, ki jih vodi podjetna administratorka, je zajeten. »Upravljamo veliko število otroških skupin, kjer lahko zakupite reklamo. Naslovnico vam avtorsko dizajnersko oblikujemo, prav tako pripeto objavo.« Administratorka oziroma skrbnica navaja, da je domet vseh 15 skupin 332.900 oseb, račun za oglas pa je bil izdan za 120 evrov z DDV. Če se objavi zgolj en oglas v vsaki skupini na mesec, se nabere 1800 evrov bruto. Znesek, ki za kakšno izmed mamic članic teh skupin še zdaleč ni zanemarljiv.

Pod drobnogled so jo vzeli tudi finančni uradniki. FOTO: Thomas Hodel Reuters

A ko smo govorili s skrbnico skupin, nam je povedala: »To niso nobeni zaslužki.« S tem je nemara mislila na slabe izkušnje, javno zaničevanje in pritiske, tudi grozili so ji. In to kljub temu, da se je o svoji dejavnosti posvetovala na ministrstvu in finančni upravi, kjer naj bi ji povedali, da pravilno izdaja račune za svoje avtorsko delo. Zaupala nam je tudi, da je skupine dala naprej v upravljanje ter da je njeno delo(vanje) končano. O boju med očitno že nekdanjo skrbnico ter posamezniki so menda seznanjeni tudi inšpektorji in organi pregona.

Prodajne skupine pa bodo obstajale na facebooku, dokler bo povpraševanje po rabljenih otroških oblačilih in vozičkih, dokler bodo mamice potrebovale nasvete. Skupino na družabnem omrežju facebook lahko oblikuje vsakdo, in to zastonj. V ozadju pa bo še naprej potekal boj za vaše klike – ker so kliki denar oglaševalcev.