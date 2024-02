Znani slovenski duhovnik razburil feministke, v zrak skočila Nika Kovač

Znani duhovnik Branko Cestnik je objavil tvit, s katerim se je spravil na feminizem. Tako piše, da so 4 faze feminizma:»I. borba za volilno pravico žensk II. borba za uzakonjenje splava in ločitve (razkol s krščanstvom) III. trans-spolnost in lgbt-izacija (razkol z razsvetljenstvom) IV. vdati se islamu (ker strah pred praznino in želja po močnem očetu).«

p. Branko Cestnik FOTO: Osebni Arhiv

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v komentarju za 24 ur popoldne ob tem dejal, da postajamo družba napetosti.

Jaz mislim, da to kar on počne, je v resnici popolnoma neprimeren govor, govor, ki zavaja.

Oglasila se je tudi aktivistka in šefica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki Cestnikovo interpretacijo feminizma zavrača. »Jaz mislim, da to kar on počne, je v resnici popolnoma neprimeren govor, govor, ki zavaja« je dejala za oddajo 24 ur popoldne. Dodala je še, da je kot duhovnik v stiku z veliko mladimi in je po njenem širjenje takih sporočil problematično.

Vaše mnenje Bralec Iztok: Trditve Branka Cestnika so ustrezne. Zadnja predvsem velja za tiste, ki v otroštvu niso bili deležni islamske vzgoje. Resnica običajno boli. V tem primeru predvsem tiste, ki so notranje prazni in iščejo uteho v skupinskih fabulah. Mehanizem takih skupin zahteva, da imajo privrženci svojega vodjo. Le ta pa se do drugače mislečih praviloma vede napadalno. To Nika tudi verbalno počne. Bralka Manca: Naštete faze niso feminizem, temveč osnovne pravice žensk. Bralec Andrej: Dokazane so prve tri točke Cestnikove trditve, na dokaz četrte bo treba še malo počakati. Bralka Daniela: Ali je naključje, da moški komentirate na ta način, ali dopuščate možnost, da vam bo feminizem še koristil. Bralec Martin: Duhovniki so zadnji res zadnji,ki lahko ùčijo druge-le kdo jim daje to pravico? Bralka Suzana: Duhovnik je povedal resnico.

Nika Kovač. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

