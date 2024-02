Oglasila se je Nika Kovač: »Njihovi honorarji zamujajo. Ali pa plačila sploh ni.«

Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, je minil s povabilom na odmerek kulture, ki so ga izrazili najvišji predstavniki države.

Ustanove so obiskovalcem brezplačno odprle vrata, osrednja prireditev je bila pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. Minil pa je tudi s pogledom na položaj mladih ustvarjalcev, ki se soočajo s prekarnim delom.

Svojo proslavo je dan pred praznikom pripravila tudi sindikalna konfederacija Glosa - Zasuk in ob tem podelila alternativne Prešernove nagrade. Ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani so s satiro ponovno opozorili na težave v sektorju, kot je prekarnost, ter želeli sporočiti, da se kaže vse večji razredni prepad med kulturniško elito, njihovo liberalno ideologijo in delavci.

Ob prazniku pa so se oglasili tudi v Inštitutu 8. marec, kjer je direktorica znana aktivistka Nika Kovač.

Tako so zapisali, da »naj bo 8. februar opomnik, da večina prekarnih delavcev in delavk v kulturi še vedno ne pozna: vikendov, bolniških, dopusta. Njihovi honorarji zamujajo. Delo je pogosto podplačano. Ali pa plačila sploh ni. Naj bo 8. februar pobuda za dostojno življenje za vse. Tudi za delavce in delavke v kulturi.«