Robertu Golobu ukradli identiteto

Bo sokol tik pred volitvami sklatil goloba, kot je na twitterju napovedal prvak SDS Janez Janša? Kako bi se to lahko zgodilo, pišejo na spletni strani časopisa Delo, kjer so opozorili na morebiti zadnjega asa, ki ga v rokah drži Janša in ga še ni uporabil. Ne veste, o čem govorimo? Berite dalje.

Robert Golob, voditelj Gibanja Svoboda, ki mu javnomnenjske ankete za zdaj kažejo najbolje, je za Delo zatrdil, da nima računa v tujini in da ga nikoli ni imel (niti ga nimajo in niso imeli njegovi družinski člani). Je pa ob tem, ko je šel na Furs po potrdilo, da nima računa v tujini, ugotovil, da je nekdo zlorabil njegovo identiteto in v nekem zakotnem mestu v Romuniji odprl bančni račun na njegovo ime. To se je zgodilo leta 2018: »Ko so moji odvetniki potrkali na vrata te banke, je – še preden je dala termin za srečanje z njimi – ta račun banka že sama zaprla. Očitno je pri tej zgodbi sodelovala.«