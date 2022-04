Razkrivamo dokumente in pogodbo, ki pričajo, koliko je zares služil Robert Golob (FOTO)

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po pozivih, da naj vendarle razkrije svojo dohodninsko odločbo, stopil pred kamero in javnosti pokazal dokument finančne uprave, ki priča o njegovih prihodkih v 2020, poleg tega pe je dostavil tudi stran iz pogodbe, ki priča o tem, kako visoka je njegova plača. Več o dogajanju na novinarski v članku Golob pokazal dokumente: 438.915 evrov dohodka.

Ker pa ne gre za dohodninsko odločbo, so nekateri do razkritih dokumentov ponovno kritični. Med njimi denimo minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je ob razkritju spodnjih dokumentov dejal: »Joj, joj Robert Golob @Gibanje_Svoboda in novinarji @POP_TVprogram @rtvslo in podobni. Najverjetneje vam kaže davčni izpis, koliko mu je GEN nakazal v tistem letu. To nikakor ne pomeni, da je to vse kar je zaslužil. Informativni izračun odmerjene dohodnine, tako kot ostali, naj pokaže.«

Dokumente, ki jih je javnosti danes predstavil Golob, si spodaj oglejte sami.

Mimogrede, da naj razkrije svoje dohodninske odločbe za tista leta, ko je delal na DRI, smo prosili tudi ministra Aleša Hojsa, vendar nas je zavrnil. Več o tem v članku Kaj skriva Aleš Hojs? K drugim bi kukal, svojega pa skriva.

Prepričajte se na lastne oči. FOTO: Gibanje Svoboda

