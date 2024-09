Ste slišali, kaj so naredili Janezu Janši na družbenem omrežju X?

Prvaku SDS Janezu Janši so danes dopoldne vdrli v račun na družbenem omrežju X, je sam sporočil prek te platforme. Sledilce je opozoril, da so se ob vdoru na njegovem profilu pojavile nenavadne objave in spremembe v nastavitvah. Pozval jih je, naj preverijo svoje profile in redno menjajo gesla.

Če vam vdrejo v račun na družbenem omrežju, je pomembno hitro ukrepati, da zmanjšate škodo in ponovno pridobite nadzor nad računom. Tukaj je nekaj ključnih korakov, ki jih lahko sledite. Če še vedno imate dostop do računa, takoj spremenite geslo. Uporabite močno geslo, ki vključuje kombinacijo črk, številk in posebnih znakov.

Večina družbenih omrežij omogoča, da preverite, kje je vaš račun prijavljen, in se odjavite iz vseh naprav. To prepreči morebitnim hekerjem nadaljnji dostop.

Preglejte svoj profil, objave, sporočila in nastavitve zasebnosti, če so bile narejene kakšne nepooblaščene spremembe. Preverite, če so bile poslane kakšne sumljive objave ali sporočila vašim stikom.

Če ne morete dostopati do svojega računa, takoj stopite v stik s podporo za stranke ali uporabite postopek za obnovitev računa, ki ga ponuja omrežje. Večina platform ima možnost prijave vdora v račun in postopke za njegovo obnovitev.Če menite, da so bili vaši stiki izpostavljeni zaradi vdora, jih obvestite, da ne klikajo na sumljive povezave ali sporočila, ki ste jim jih morda nenamerno poslali.

Hekerji pogosto poskušajo spremeniti tudi e-poštni naslov, povezan z vašim računom. Preverite, če je bil vaš e-poštni naslov ali druge kontaktne informacije spremenjene. Če je bil spremenjen, ga takoj obnovite.

Če ste uporabili isto geslo ali podobna gesla za druge račune, jih tudi spremenite. Hekerji lahko poskušajo pridobiti dostop do drugih vaših storitev.