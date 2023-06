Ste slišali, kaj je Klakočar Zupančičeva povedala o tem, da je bila tarča posmeha?

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je bila gostja Delovega podkasta. Ob tem je zanikala, da bi prišlo do razkola v poslanski skupini Gibanja Svoboda. Da so mnenja različna seveda priznava, saj »Že v zakonu se žena in mož ne strinjata vedno«. Ob tem je prepričana, da v največji koalicijski skupini nikoli ne bo prišlo do razkola.

Napake so bile, a da ni škodila nikomur

Pravi, da se zaveda, da njeno obnašanje in slog delovanja ni vsem ravno všeč. Pravi, da kritike sprejema in da se iz tega uči. Je pa priznala, da je v dosedanjem delu na funkciji predsednice parlamenta naredila nekaj napak.

Bile so posledice čustvenega delovanja, a pravi, da s tem ni škodila nikomur. Dodaja, da so te napake škodile le njej in njenemu dušnemu miru, ker ni bila poučena o tem, kako se mora po protokolu vesti. Bila je tarča posmeha, a odgovarja: »Tudi na takšnih zadevah lahko rasteš,« je prepričana Klakočar Zupančičeva. »Tudi sama se še učim,« je pojasnila.