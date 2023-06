Ob fotografiji in zapisu Urške Klakočar Zupančič boste ostali brez besed (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič je s predsednikom Nove Slovenije in nekdanjim obrambnim ministrom Matejem Toninom pozirala v dolgi oprijeti rdeči obleki pred umetniškimi portreti. Skupno fotografijo je ovekovečila na svojem Facebooku ob njej pa zapisala: »Bolje v moji, kot v Janezovi družbi.« Kot je razumeti se zapis nanaša na prvaka SDS Janeza Janšo in dejstvo, da je bil Tonin v prejšnji vladi njegov zaveznik.

»Je to fotomontaža?« se sprašujejo številni uporabniki družbenih omrežij. Drugi so pozorni na govorico telesa in Toninovo pozo z rokami v žepih: »No ja, naj pokomentirat grenak nasmeh pri vas gospa Urška in široko režanje z rokami v žepu gospoda Tonina. Prav vidi se pregrado med vama. Dva svetova. Samozavest in pokončnost vas in nesigurnost gospoda Tonina, ja prav zadrego.« »V takšni družbi je še Tonin bolj simpatičen,« so nekateri naklonjeni srečanju.

Klakočar Zupančič: Nato prispeva k vzpostavitvi demokratičnih institucij

Predsednica DZ se sicer nahaja na srečanju predsednikov parlamentov držav članic Nata v Vilniusu, kjer je predvidoma nastala fotografija. Ob tem je članice Nata je pozvala, naj se osredotočijo tudi na Zahodni Balkan. Srečanje v Vilniusu je po njenih besedah odločilen mejnik, ki bi moral v teh težkih časih za evroatlantsko varnost v svet poslati sporočilo o enotnosti.