Napovedane nove podražitve bencina in dizla, panika tudi na Hrvaškem

Vsa Slovenija trepeta pred novimi podražitvami, ki nas utegnejo udariti v torek. Po napovedih Financ se utegne dizel že s torkom podražiti na 1,799 evra. Tudi na Hrvaškem gredo cene v nebo, avtobusni prevozniki celo opozarjajo, da bodo morda nehali voziti. Podražitve so doletele tudi severne sosede, še najbolj zastrašujoče pa so cene goriva v Nemčiji.

Napoved Financ. FOTO: Finance, posnetek zaslona

Slovenskim prebivalcem, ki živijo v bližini meje z Avstrijo, se ne izplača več skok k sosedom, saj se v obmejnih krajih cene za liter dizla začnejo pri 1,8 evra.

Cene v Avstriji. FOTO: Öamtc, posnetek zaslona

Avtobusni prevozniki obupani

Na Hrvaškem za torek napovedujejo novo podražitev pogonskega goriva. Liter bencina naj bi stal predvidoma 13,79 kune (1,82 evra), liter dizla pa 14,13 kune (1,86 evra). Avtobusni prevozniki opozarjajo, da je ogrožen javni prevoz, poroča regionalna televizija Nova TV. Zagrebški mestni prevoznik ZET je danes že uvedel manjše število prevozov.

Cene pogonskega goriva naj bi se v torek zvišale za povprečno 1,60 kune (0,21 evra) na liter. »Zelo lahko bi se zgodilo, da bodo avtobusni prevozniki nehali voziti, ker ne prejemajo več pomoči za ohranitev delovnih mest, cene goriva pa so šle v nebo,« je v oddaji Dnevnik Nove TV povedal šef za koordinacijo javnih avtobusnih prevoznikov iz hrvaškega združenja delodajalcev Hrvoje Meštrović.

Če pomoči ne bo, se bodo cene vozovnic dvignile za 30 odstotkov

»Ogrožen bo prevoz srednje- in osnovnošolcev pa tudi vseh državljanov. Padel bo celotni javni prevoz. Nimamo denarja za voznike, dobavitelje, gorivo, za nič,« je dodal Meštrović.

Avtoprevozniki od vlade zato zahtevajo, naj jim v primeru redukcij omogoči neomejen dostop do goriva, uvedbo prevozniškega dizla, kot velja za ribiče in kmetovalce, ter sprejme ukrepe za ohranitev delovnih mest. Če vladne pomoči ne bo, bodo cene vozovnic zvišali za 30 odstotkov. To pomeni, da bi se vozovnica od Zagreba do Splita podražila za 50 kun (6,6 evra), še razkriva Nova TV.

V Nemčiji za liter dizla tudi 2,4 evra

Še bolj zastrašujoče so cene goriva v Nemčiji. Tam so kot gobe po dežju zrasli spletni portali, ki iščejo črpalke, na katerih si nesrečneži z nižjimi dohodki še lahko privoščijo gorivo. A kaj, ko nimajo dobrih novic: na današnji dan je povprečna cena dizla na črpalkah v Berlinu stala 2,28 evra, kar je nižje od državnega povprečja, ki je trenutno pri 2,31 evra za liter. Najdražje gorivo v Nemčiji ima sicer Trier, kjer cena presega 2,40 evra za liter dizla.