Ste pripravljeni? Prihaja pošiljka snega

Po oblačni soboti, ko bodo dnevne temperature segale od 4 do 12 °C nam noč, ki je pred nami, prinaša preobrat. Začelo bo deževati, nato pa se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. Zapade lahko celo do 30 centimetrov snega. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 1, napovedujejo vremenoslovci.Zaradi padavin in sneženja, ki bo ponoči zajelo Slovenijo, prometnoinformacijski center opozarja na previdnost. V zimskih razmerah je še toliko pomembneje, da se vozniki zavedajo, da je potovalni čas daljši, in prilagodijo hitrost stanju na cestah.https://twitter.com/promet_si/status/1355470820387266561?s=20